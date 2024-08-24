İşgalci İsrail'den 48 saatte 5 katliam! Gazze'de şehit sayısı 40 bin 334'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 323. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 40 BİN 334'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 334'e yükseldi.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 323 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

48 SAATTE "5 KATLİAM"

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "5 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 69 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 212 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 334'e, yaralı sayısının da 93 bin 356'ya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 49 Filistinlinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan füzelerin ülkenin kuzeyindeki Batı Celile'deki askeri bir bölgeyi vurduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusunun savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ndeki "güvenli sosyal" alanları 230 kilometrekareden 35 kilometrekareye düşürdüğünü, bunun da toplam alanın yalnızca yüzde 9,5'ine denk geldiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 334'e yükseldi.

Hamas Hareketi'nden bir heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin devam eden müzakerelerdeki gelişmeleri görüşmek üzere bu akşam Kahire'ye gideceği bildirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah Belediyesi, İsrail'in bölgenin tahliye edilmesi yönündeki tehditleri ve bombalamaları sonucunda son 2 günde yaklaşık 100 bin Filistinlinin yerlerinden edildiğini duyurdu.

Beyaz Saray, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin dolaylı müzakerelerin "yapıcı" ilerlediğini bildirdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Mainz 05'in, Filistin'e destek verdiği için sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, Alman kulübüne açtığı davadan kazandığı paranın 500 bin avrosunu Gazzeli çocuklar için yürütülecek projelere bağışlayacağını açıkladı.

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli şehit oldu, onlarca kişi yaralandı.

UCM Başsavcısı Kerim Han, Mahkemeden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkartılması için yaptığı başvurusunu bir an önce karara bağlamasını istedi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun işlek noktalarından Şincuku'da Filistin'e destek amacıyla toplanan onlarca kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Gazze'de çocuk felci virüsüne yakalanan 10 aylık bir bebeğin kısmen felç geçirdiğini duyurdu.

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 12 kişinin şehit oldu, 18'inin yaralandığı belirtildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Ahmad Khan, UCM'nin yargı yetkisine sahip olduğunu vurgulayarak, yargıçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebini "acilen" karara bağlamalarını istedi.

Gazze politikası dolayısıyla eleştirilen Joe Biden yönetimi, İsrail'e silah desteğinin güçlü savunucularından İsrail yanlısı Mira Resnick adlı diplomatını, Dışişleri Bakanlığında İsrail-Filistin ilişkilerinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak atadı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve çocuk felciyle ilgili duruma dikkati çekti.

01:57 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyinde İsrail ordusuna ait araçları hedef alarak askerlerle çatışmaya girdi.

01:00 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki farklı bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.

00:45 ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden telefonla görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan askerlerini Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphia Koridoru'nun 1-2 kilometrelik bölümünden geri çekmesini istedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli şehit oldu, 93 bin 144 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 693 askerinin öldüğünü, 10 bin 56 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 640 Filistinli hayatını kaybetti.