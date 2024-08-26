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Dünya

İşgalci İsrail'den ABD için 'askeri teçhizat' itirafı: 50 bin tondan fazla ulaştırıldı

Gazze'de binlerce sivili katleden işgalci İsrail'in savunma bakanlığından dikkat çeken bir itiraf geldi. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ABD, Gazze'ye saldırılar için İsrail'e 50 bin tondan fazla askeri teçhizat verdi.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 12:53 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den ABD için 'askeri teçhizat' itirafı: 50 bin tondan fazla ulaştırıldı
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İsrail, ABD'nin 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlatılan saldırılar için şimdiye kadar 50 bin tondan fazla askeri teçhizat sağladığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ile İsrail arasındaki işbirliği çerçevesinde şu ana dek İsrail'e gelen askeri teçhizat 500 askeri uçak ve 107 deniz sevkiyatı aracılığıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu askeri uçaklar ve deniz sevkiyatlarıyla şu ana dek 50 bin tondan fazla askeri ekipman İsrail'e ulaştırıldı.

Gönderilen askeri destekte zırhlı araçlar, askeri mühimmat ve cephanenin yanı sıra kişisel koruyucu donanım ve tıbbi ekipman da yer aldı.

  • İsrail savunma
  • askeri teçhizat
  • Gazze saldırıları

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