İşgalci İsrail'den alçak plan! 'Gazze kasabı' Netanyahu, Refah için kabineyi toplayacak

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 142. gününde sürüyor.

'GAZZE KASABI' NETANYAHU, REFAH'A SALDIRI İÇİN KABİNEYİ TOPLAYACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtti.

Netanyahu, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırı planlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Hamas ile esir takası ve "Refah'taki Hamas taburlarının yok edilmesi" için yeni bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirten Netanyahu, bu nedenle Paris'e bir heyet gönderdiğini kaydetti.

Netanyahu, Refah kentine saldırı planlarına ilişkin ise "Hafta başında Refah'taki sivil halkın tahliyesi de dahil olmak üzere operasyonel planları onaylamak için kabineyi toplayacağım." ifadelerine yer verdi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampında, İsrail güçleri tarafından yıkılan evlerinin enkazı üzerinden dünyaya seslenen 11 yaşındaki Rahaf el-Mukayyed (11), İslam aleminin ramazan ayına hazırlandığı şu günlerde Gazze halkının açlıktan ve soğuktan öldüğünü söyledi.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesi yönüne atılan füzelerin düşürüldüğü bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtti.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Deyr Belah'ta sığındıkları okulda dünyaevine giren Filistinli çiftin yeni yuvası otomobil oldu.

25 ŞUBAT 2024

İsrailliler, Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçim talebiyle sokaklara döküldü.

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde düzenlenen büyük "Filistin'e destek yürüyüşü"nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e dayanışma gösterisi düzenlendi.

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Filistin Sempozyumu"na katılan akademisyen ve uzmanlar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların, dünyada toplumsal ve hukuki düzeyde İsrail'le ve eylemleriyle ilgili algıları değiştirdiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in iki hafta içinde işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 300'den fazla yasa dışı konut inşa etme planının "kışkırtıcı ve tehlikeli" olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin'e Özgürlük Platformunca, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlileri anmak ve saldırılara maruz kalanlara destek olmak amacıyla Kadıköy'de "insan zinciri" eylemi düzenlendi.

İsrail'in abluka ve saldırılarının yanı sıra açlığa mahkum ettiği Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, maruz bırakıldıkları durumu protesto etti.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli askerlerin savaş için gerekli ekipman ve lojistik hizmetlere erişme konusunda "tam bir kaos" yaşadığını belirtti.

Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

17:02 İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti açıklarında Filistinli bir balıkçı teknesine ateş açtı.



17:01 İsrail medyası, "Gazze'de alıkonulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak Filistinli esir sayısı konusunda anlaşmaya varılmasının" görüşüldüğü Fransa'daki müzakerelerin "olumlu" geçtiğini bildirdi.



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşın, benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtığını belirtti.

İsrail'in 141 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 606'ya yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yeri planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Cenevre Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden Prof. Dr. Marco Sassoli, Gazze'deki insani duruma ilişkin, "İnsani yardımın (Gazze'ye) girişi için çözümler bulunmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Şu anda Gazze Şeridi'nde birçok yer İsrail'in kontrolünde, Filistinlilerin yaşadığı yerlerde insani yardım dağıtılmalı. İsrail kontrol sahibi olmadığı yerlerde de yardımın girişine izin vermeli." dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı ve danışma görüşünün verileceği duruşmalarda 26 Şubat'ta Türkiye adına Dışişleri Bakanlığının yapacağı sunumu takip edeceklerini bildirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Bu bir soykırım değilse, soykırımın ne olduğunu bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile çıkan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

06:11 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenlediği belirtildi.

03:47 ABD yönetiminin, Arap ülkelerinin Gazze'de savaş sonrasıyla ilgili bir plan hazırladığını İsrail'e ilettiği belirtildi.

01:23 Fas'ın 50 kentinde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

01:22 İsrail Savaş Kabinesinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası amacıyla Paris'te yürütülen müzakerelere katılan İsrail heyetinin yetkilerinin genişletilmesine karar verdiği belirtildi.

00:08 İsrail'in Gazze Şeridi'nde "güvenlik kuşağı" kurmaya çalışarak, "savaş suçu" işlediği belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah, 11 Emel, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, biri asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.