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Dünya

İşgalci İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı

İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırmaya başladığını duyurdu.

2 Mayıs 2023 Salı 23:48 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı
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İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güney ve kuzey bölgelerindeki Filistinli gruplara ait hedefleri vurduğu ve Gazze Şeridi'nde patlamalar meydana geldiği belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, "idari tutukluluk" uygulamasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinin ardından hayatını kaybeden Filistinli Hıdır Adnan'ın ölümüne tepki için Gazze Şeridi'nden atılan roketlere misilleme "Hamas'la karşı karşıya gelme anlamı taşısa da güçlü ve kapsamlı" olacak.

Haberde ayrıca Kahire yönetiminin, İsrail'den ateşkes için Adnan'ın naaşının teslim edilmesini istediği ancak Tel Aviv'in bunu reddettiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden 30'dan fazla roket ve havan mermisinin fırlatıldığını duyurmuş, akşam saatlerinde atılan son 4 roketten birinin hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından imha edildiği, üçünün açık araziye düştüğü bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail hapishanesinde 87 gün açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın hayatını kaybetmesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roket atılmıştı.

Gazze'den atılan roketlerin yerleşim alanlarına düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 3'ünün de Çinli işçiler olduğu kaydedilmişti.

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