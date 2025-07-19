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Dünya

İşgalci İsrail'den Gazze'de yeni suikast: Albay Ömer Said Akl ve ailesi şehit oldu

Gazze'nin orta kesiminde düzenlenen işgalci İsrail hava saldırısında, Nusayrat Polis Merkezi Müdürü Albay Ömer Said Akl ve ailesinden 11 kişi şehit oldu. Filistin makamları saldırıyı “yeni bir katliam” olarak nitelendirdi.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 18:00 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Gazze'de yeni suikast: Albay Ömer Said Akl ve ailesi şehit oldu
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Gazze'deki Filistin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, bugün öğle saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinde evini hedef aldığı hava saldırısıyla Albay Ömer Said Akl'a suikast düzenledi." ifadelerine yer verdi.

Saldırıda Akl'ın yanı sıra ailesinden 11 kişinin daha hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun "işgalcilerin Filistin halkına karşı işlediği suçlar kaydına eklenen yeni bir katliam" olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarına rağmen, güvenlik güçlerinin "halkın yanında durarak, direnişlerini desteklemek görevini kararlılıkla sürdürdüğü" vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM), "uluslararası hukuk uyarınca hedef alınması yasak olan polis personeline yönelik İsrail'in tekrarlanan ihlallerini durdurmak için kararlı bir duruş sergilemeleri" çağrısı yapıldı.

  • israil
  • suikast
  • Albay Ömer Said Akl
  • nusayrat

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