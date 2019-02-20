12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3245
  • 6,0494
  • 229.597
  • 101.971
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağı, Gazze'nin doğu sınırına saldırı düzenledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçağından, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilerin bulunduğu yerin yakınına 2 füze atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu saldırının, Gazze sınırına yakın yerleşim yerlerine gönderilen yanan balonlara karşılık olarak düzenlendiği ifade edildi.

İsrail basınında bugün yer alan haberlerde, Gazze sınırına yakın bazı yerleşim birimlerinde sınırın öteki tarafından gönderilen yanan balonların patladığı ileri sürülmüştü.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

En az 70 alan mülakata çağrılacak

En az 70 alan mülakata çağrılacak

Ankara'da kışlada patlama: Yaralı askerlerimiz var

Ankara'da kışlada patlama: Yaralı askerlerimiz var

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Ayakkabı ve Botlarda Son İndirim!

Putin'den 5G talimatı

Putin'den 5G talimatı

Marmara ve Ege'de korkutan deprem

Marmara ve Ege'de korkutan deprem

İP'te Maltepe anlaşmazlığı: MHP'nin adayını destekleyeceğiz

İP'te Maltepe anlaşmazlığı: MHP'nin adayını destekleyeceğiz

İngiltere'den Brexit uyarısı: Felaket olur

İngiltere'den Brexit uyarısı: Felaket olur

CHP'li vekilden partisine 'Buca tepkisi': Ahlaka ve onura yakışmaz

CHP'li vekilden partisine 'Buca tepkisi': Ahlaka ve onura yakışmaz
 

POPÜLER HABERLER

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Uçak gemilerini imha edebilen nükleer torpido bu bahar suya indirilecek

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA