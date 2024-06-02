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Dünya

İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı:8 Filistinli şehit düştü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 hayatını kaybettiği bildirildi.

AA2 Haziran 2024 Pazar 18:20 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı:8 Filistinli şehit düştü
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin güneyindeki El-Basra semtinde iki eve saldırı düzenledi.

Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin, iki evin enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan tanıklar, İsrail güçlerine ait askeri araçların havadan saldırı düzenlediği Basra semtinin güneyine doğru ilerlediğini, Filistin direniş gruplarının ise saldırılara karşılık verdiğini anlattı.

Tanıklar, İsrail güçlerinin, Basra semti ile Ez-Zeytun ve Tel el-Heva bölgelerinde Filistinlilere ait evler ve sokaklara topçu saldırıları düzenlediğini de aktardı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da Gazze kentine bağlı Basra semtinin güneyinde İsrail ordusuna ait Merkava tipi tankın Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

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