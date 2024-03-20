İşgalci İsrail'den Gazze'ye topçu ve hava saldırısı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 166. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE'NİN ÇEŞİTLİ NOKTALARINA TOPÇU VE HAVA SALDIRILARI DÜZENLEDİ

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 166. gününde Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi ile Şifa Hastanesi çevresi başta olmak üzere çeşitli bölgeleri bombaladı.

Rimal Mahallesi'nde, devam eden bombardıman nedeniyle çok sayıda aile kuşatma altına alındı. Kentin batısındaki bir binanın hedef alındığı saldırılar sonrası enkazdan 20 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'ne bağlı Es-Sidra bölgesini hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. İsrail ordusu topçu atışlarıyla Şava Husari kulesinin karşısındaki konutları da bombaladı.

Ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki hastalar İsrail güçleri tarafından hastane dışına çıkarıldı ve tıbbi koşulları çok kötü durumda olan El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı evin enkazından da 6 ceset çıkarıldı. Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerde de İsrail askeri araçlarının düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi ve yaralandı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Acil Durum Heyeti Müdürü Emcet Hataht'ı suikastle öldürdüğü belirtildi.

srail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana 7 bin 700 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki durumu "insan kaynaklı felaket" olarak niteleyerek acil ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'ye günde en az 500 tır ulaştırılması gerekirken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'ye giden insani yardımların çok yetersiz olduğunu duyurdu.

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, Kanada'nın İsrail'e silah satışını durdurmasına yönelik aldığı kararın ardından, "ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı." dedi.

12:36 İsrail ordusunun, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 104 artarak 31 bin 923'e yükseldi.

12:33 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine topçu ve hava saldırıları düzenlediği, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.



İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy'in İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'u sosyal medyada verdiği yanıtla "kızdırdığı için" açığa alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar 90 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken ABD kamuoyunu İsrail lehine etkilemek adına oluşturulan yüzlerce sahte sosyal medya hesabı ifşa oldu

07:04 ABD'nin New York kentinde Filistin yanlısı gruplar, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik son saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

05:58 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

04:53 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de olası bir ateşkes için Suudi Arabistan ve Mısır'da temaslarda bulunacak.

03:36 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyine deniz yoluyla ilk yardım ulaştırma operasyonunun 19 Mart sabahı tamamlandığını duyurdu.

01:52 Hamas, İsrail ordusunun, kara işgalini sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin merkezinden kuzeyine insani yardımlara eşlik eden yerel ekipleri hedef almasını, "Filistinlileri Gazze'den sürmeyi amaçlayan İsrail'in sadistliğinin kanıtı" olarak nitelendirdi.

00:46 İsrail ordusunun, baskın yaptığı Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladığı, gönüllülerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını Gazze şehrinin doğusundaki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 819 Filistinli öldürüldü, 73 bin 934 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 593 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 435 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 51 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.