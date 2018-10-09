İşgalci İsrail askerleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
- AA
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 7 Filistinli gözaltına alındı.
Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.
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