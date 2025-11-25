İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4242
  • EURO
    49,1026
  • ALTIN
    5642.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'den Güney Lübnan'a fosfor bombalı saldırı
Dünya

İşgalci İsrail'den Güney Lübnan'a fosfor bombalı saldırı

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki yerleşim birimlerini fosfor bombasıyla hedef aldığı belirtildi.

AA25 Kasım 2025 Salı 14:53 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Güney Lübnan'a fosfor bombalı saldırı
ABONE OL

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Rımeyiş ve Yarun beldelerinin çevresine fosfor bombasıyla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail topçusu, sınır hattındaki Rımeyiş ve Yarun beldelerinin çevresini fosfor bombasıyla hedef aldı.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

- ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihlerinde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

  • İsrail saldırısı
  • Lübnan fosfor bombası
  • Güney yerleşimleri

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.