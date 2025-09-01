İSTANBUL 30°C / 20°C
  İşgalci İsrail'den Hamas'ın kısmi esir takasına ret
Dünya

İşgalci İsrail'den Hamas'ın kısmi esir takasına ret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın kabul ettiği kısmi esir takası anlaşmasının gündemlerinde olmadığını belirterek, olası müzakerelerin önünü kapattı.

1 Eylül 2025 Pazartesi 09:51
İşgalci İsrail'den Hamas'ın kısmi esir takasına ret
İşgalci İsrail, Hamas'ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasının "gündemlerinde olmadığını" söyleyerek dolaylı olarak kapıları kapattığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, dün toplanan güvenlik kabinesi toplantısında Hamas ile kısmi esir takası anlaşmasının gündeme geldiği belirtildi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kısmi esir takası anlaşmasına karşı çıkan bir tasarısının oylanmasını talep ettiği aktarıldı.

Bunun üzerine Netanyahu'nun söz konusu oylamaya gerek olmadığını dile getirerek Hamas ile kısmi esir takası anlaşmasına varılmasının "gündemlerinde olmadığını" söylediği kaydedildi.

- GAZZE KENTİNİN İŞGALİ GÖRÜŞÜLDÜ

Netanyahu başkanlığında toplanan güvenlik kabinesinde daha çok Gazze kentinin işgali ve Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin'i tanımaya yönelik adımlarının ele alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun kabineye, Gazze kentinin işgaline ilişkin planları sunduğu ifade edildi.

Kabinede ayrıca, Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin'i tanımaya yönelik adımlara karşı işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakı ve Filistin yönetimine yönelik yaptırımlar getirilmesi gibi seçeneklerin masaya yatırıldığı kaydedildi.

