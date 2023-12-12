İşgalci İsrail'den ''Hamas'la esir takasına hazırız'' mesajı

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberinde, İsrail'in müzakereye hazır olduğu, müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları kapsayacağı belirtildi.

Haberde, gelecek hafta yeni bir anlaşma sağlanmasının ihtimal dahilinde olmadığı, ancak İsrail'in Hamas'a baskı yapmak için yeni bir süreç başlatmak istediği iddia edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ilerleyen günlerde İsrail'i ziyaret etmesi beklenen Kızılhaç Başkanı Mirjana Spoljaric ile gerçekleştireceği görüşmede Kızılhaç'a da baskı yapmayı planladığı yazıldı.

Haberde adı açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkilinin "yeni anlaşmaların yapılması için koşulların olgunlaştığı" ifadesine yer verildi.

Söz konusun yetkili, Mossad Şefi David Barnea'nın arabulucuların söyleyeceklerine kulak vermek için yeni talimatlar aldığını iddia ederek, "Katarlılar konuşmak isterse dinleriz." ifadelerini kullandı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

İsrail daha önce sivil olduklarını iddia ettiği kadınların serbest bırakılmasını istemiş, Hamas ise bu kadınların asker olduklarını söyleyerek bunu reddetmiş ve askerlerin takas müzakerelerinin bir sonraki aşamada olacağını söylemişti.