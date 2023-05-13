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Dünya

İşgalci İsrail'den insanlık dışı açıklama

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'ye saldırı başlattığı 9 Mayıs'tan bu yana 371 hedefi vurduğunu açıkladı.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:10 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den insanlık dışı açıklama
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların başladığı salı gününden bu yana 371 hedef vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Filistinli grupların da bu süre içinde Gazze'den İsrail tarafına 1234 roket attığı kaydedildi.

- NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.

Gazze'den 11 Mayıs'ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

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