İşgalci İsrail'den insanlık dışı muamele! Gazze'de binlerce kişinin hayatı tehlikede

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 99 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarının 99. gününde, onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.



İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

GAZZE'DE 800 BİN KİŞİNİN HAYATI AÇLIK VE SUSUZLUK NEDENİYLE TEHLİKEDE

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine insani yardım girişini engellemesi sonucu 800 bin kişinin açlık ve susuzluk nedeniyle hayatının tehlikede olduğunu bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine insani yardımların girişlerine izin vermemesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in aç ve susuz bırakma politikası nedeniyle orta kesimdeki Gazze kenti ile kuzey bölgelerindeki yaklaşık 800 bin kişinin hayatının tehlikede olduğu vurgulandı.

Gazze kentine 700, kuzeye 600 olmak üzere günlük 1300 tır insani yardıma ihtiyaç duyulduğu, ancak İsrail'in bölgede tam bir kıtlık yaşattığı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in insani yardımların girişine izin vermediği, bölgeye ulaşmaya çalışan yardım tırlarına ateş açtığı, içme suyu kaynakları ve su kuyularını hedef aldığı kaydedildi.

İnsanların açlık ve susuzluktan ölmesinden İsrail'in yanı sıra uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sorumlu olduğu belirtilerek saldırıların derhal sonlandırılması talep edildi. İsrail güçleri tarafından insani yardımların girişinin engellendiği Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra ilaç ve sağlık malzemeleri sıkıntısı çekildiği için yaralıların tedavisinde de büyük zorluklar yaşanıyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail'in Mısır'a saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güney sınırına askeri operasyon düzenleme planını ilettiğini yazdı.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El-Faria Mülteci Kampı ile İzna beldesine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli yaralandı.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki kitlesel ölümler, yıkımlar, yerinden edilmeler ve açlık nedeniyle "Gazze halkı için son 100 günün 100 yıl gibi hissedildiğini" belirtti.

Nevşehir'de, Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen etkinlikte terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in, 23 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan saldırıları bir kez daha protesto edilerek, acil ateşkes çağrısında bulunuldu.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri noktaları ve yerleşim birimlerine yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 askerinin öldüğünü duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde esir 4 İsrailliyle ilgilenen birimle iletişimin kesildiğini bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hükümetinin, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) desteğinin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı soykırım "varsayımı" davasını desteklediği anlamına gelmediğini söyledi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma eylemine katılanlara seslenen konuşmacılar, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmenin eşiğinde olduğunu ve acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, "Anadolu Ajansının Gazze'de yaşananları dünya medyasına aktaracak bir dağıtım gücü olmasaydı dün bu kitaptaki deliller, Adalet Divanında tüm dünyanın gözleri önüne serilemezdi." dedi.

Isparta ve Burdur'da "Şehitlerimize rahmet, teröre lanet, Gazze için acil ateşkes" etkinliği düzenlendi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerine insani yardım girişini engellemesi sonucu 800 bin kişinin açlık ve susuzluk nedeniyle hayatının tehlikede olduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da teröre tepki ve Gazze halkına destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklamaları düzenlendi.

İsrail'de muhalefetteki İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) "soykırım" davası açarak başlattığı "saçmalığın" bedelinin ödettirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail'in Gazze dahil Filistin topraklarında gazetecilere yönelik suçlarını da soruşturacağı bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin'le dayanışma ve Gazze'de ateşkes için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 2024'ün ilk ulusal eyleminde yeniden bir araya geldi.

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te, terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

ABD merkezli The New York Times gazetesi, CIA tarafından Hamas'ın Gazze'deki üst düzey isimlerinin yerinin tespit edilmesi amacıyla yeni bir görev gücü kurulduğunu, toplanan bilgilerin İsrail'e iletildiğini iddia etti.

Cezayir'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Ammar bin Cami, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, Filistinlilerin Gazze'den göç ettirilmesi çabalarına karşı durma çağrısında bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu saldırı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon'da düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Diyarbakır ve Siirt'te hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) davayı hafife aldığını ve Filistin halkına yönelik katliamlarını artırarak sürdürdüğünü belirtti.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasından dolayı teröre tepki ve İsrail'in saldırıları nedeniyle acil ateşkes çağrısında bulunarak Gazze halkına destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklamaları düzenlendi.

Erzurum'da öğrencilerin katkılarıyla okullarda kurulan kermeslerden elde edilen 150 bin liralık gelir, Filistin'e bağışlandı.

Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Van, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, düzenledikleri basın açıklamalarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Erzurum, Ardahan ve Erzincan'da sivil toplum kuruluşları, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlıkçılar, İsrail'in saldırılarını protesto etti, "Gazze İçin Acil Ateşkes" çağrısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Ankara'da tiyatro gösterisi yapıldı.

Trakya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve terör protesto edildi.

Çorum'da İHH İnsani Yardım Hareketince düzenlenen "Gazze için acil ateşkes" programında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle güneydeki Refah kentine göç etmek zorunda bırakılan Filistinli kadın doktor Feda el-Kuraşlı, burada kurduğu çadırda hastalara tıbbi hizmet ve ilk yardım sunuyor.

ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'in, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde olduğu düşünülen Hamas'ın üst düzey yöneticilerini tespit etmek üzere "görev gücü" oluşturduğu belirtildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 843'e ulaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusuyla, Gazze'de Filistinlilere soykırım yaptığı suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanmaya başlanan İsrail'e destek açıklamasında bulunan Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinden yoğun tepki aldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Avukat-Arabulucu Zeki Arıtürk, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım davası nedeniyle panik halinde olduğunu söyledi.

İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde barınma, beslenme, güvenli bir bölge, sağlık desteği gibi hayati önem taşıyan ihtiyaçların yanı sıra aşıların da bulunmayışı Filistinli çocukların hayatını tehdit ediyor.

ABD'li kıdemli hukukçu ve avukat Diala Shamas, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhine talep ettiği ihtiyati tedbirlere hükmetmesi durumunda, bunun uluslararası toplum için bir test olacağını belirtti.

Afrikalı uzmanlar, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan davanın, "Küresel Güney"in Filistin'e desteğinin açık göstergesi olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarının 99. gününde, onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

06:35 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenlediği belirtildi.

04:59 Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanında (UAD) aleyhinde "soykırım" davası açılan İsrail'in, "insani yardım girişlerini Mısır'ın engellediği" yönündeki iddialarını kesin bir şekilde yalanladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen mitingde Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılması çağrısı yapılırken, "Esirleri evlerine geri getirin" sloganları atıldı.

03:25 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin askerin engelli hale geldiği belirtildi.

02:49 Fas'ta 56 kentte İsrail'in Gazze'de 3 ayı aşkın bir süredir devam eden saldırıları protesto edildi.

01:44 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Gazze halkının zorla yerinden edilemeyeceğini ve evlerine geri dönebilmesi gerektiğinin altını çizdi.

00:32 Gazze'de görev yapan İngiliz doktorlar, başta meslektaşları olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Londra'da düzenlenen anma törenine katıldı.

00:12 Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililerin "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin üçüncü ülkelere gönderilmesine ilişkin açıklamalarının alarm verici olduğunu belirterek, Gazze'nin demografik yapısını değiştirmeye yönelik tüm girişimlerin güçlü bir şekilde reddedilmesi gerektiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.