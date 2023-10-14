İşgalci İsrail'den kara harekatı hazırlığı: Gazze'ye tanklarla baskın düzenlendi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına sekizinci gününde de devam ediyor.

"İSRAİL GÜVENLİK GÜÇLERİ GAZZE'YE KARADAN GİRİŞ YAPMAYA HAZIRLANIYOR"

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi.

"Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze'de) kalmaya hazır" ifadelerine yer verilen raporda, "Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi'ni silahsızlandırmaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Kanal 14 televizyonunun sitesinde yer alan raporla ilgili İsrail resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin, Hamas ve İslami Cihad hareketlerine ait noktalara 6 bin bomba attığı, Gazze Şeridi'nde de büyük çaplı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

İsrail ordu sözcülüğü, bölgedeki "terörist ve silah tehdidini ortadan kaldırmak, rehinlerin yerini tespit etmek" için geçen gün Gazze Şeridi'nde "karadan nokta operasyonları" düzenlendiğini açıkladı.

İsrail askerlerinin, rehinelerin yerinin tespitine yardım için bölgede arama yaptığı ve delil topladığı belirtildi. Bunun yanı sıra İsrail askerlerinin bölgedeki "terör hücreleri ve altyapılarına sabotaj düzenlediği" kaydedildi.

İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin nokta operasyonlarının ardından Gazze'den çıktığını aktardı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'ne yollanmak üzere Mısır'ın Ariş Havalimanı'na bir uçakla acil tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullah'ı dahil bölgedeki direniş gruplarının liderlerinin İsrail'e karşı tüm senaryolara hazır olduklarını kendisine bildirdiklerini söyledi.

BBC muhabirleri, Tel Aviv'de İsrail polis tarafından durdurulduktan sonra saldırıya uğradı ve silah zoruyla alıkonuldu.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruması gerektiğini söyledi.

ABD Kongre'sinin Minnesota milletvekili İlhan Omar, Gazze'de bir günde 1 milyondan fazla insanın kitlesel olarak evlerinden çıkarılmasını "etnik temizlik" olarak niteledi.

Ürdün, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye gıda, ilaç, yakıt ve insani yardımın engellenmesinin Cenevre Sözleşmesi uyarınca "savaş suçu" olduğunu bildirdi.

İngiliz polisi, başkent Londra'da yarın yapılması öngörülen "Filistin'e destek" gösterisi öncesinde, İsrail'in Londra Büyükelçiliğine çıkan yolları kullananların gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Avde Hastanesi'nin boşaltılması talebini ertelediğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine gelen askeri yardımla abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının devam edeceğini belirterek "bunun sadece başlangıç olduğunu" söyledi.

Macaristan'da, "terörist grupları" desteklediği gerekçesiyle Filistin yanlısı gösteriler yasaklandı.

Irak'ın Kerkük kentinde, İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 1900'e çıktı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gün içinde 14 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki el-Evde Hastanesi'nin tahliyesinin hayatları riske atacağını belirterek İsrail'den kararından vazgeçmesini istedi.

ABD Başkanı Biden, "İsrail'in kendisini savunması ve saldırılara karşılık vermesi için gerekeni yapıyoruz. Gazze'deki insani krizin acilen ele alınması da benim için bir öncelik." dedi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk 1900 kişinin öldüğünü duyurdu.

ABD istihbarat birimlerinin, bir kısmı İsrail tarafından sağlanan bilgilere dayanarak, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırıları öncesi Filistin-İsrail çatışması riskinin arttığı konusunda Joe Biden yönetimine birkaç kez değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Komutanı Aroldo Lazaro, Lübnan-İsrail sınırındaki gerginliğin kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

Norveç, abluka altındaki Gazze'de sivillere yardım desteğini artıracağını bildirirken, Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarının siviller açısından doğuracağı sonuçların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan, İsrail'in yoğun saldırı ve tam abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde halkın göçe zorlanması çağrılarını reddederek, sivillerin hedef alınmasını kınadı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İsrail-Filistin çatışmasının yaşandığı bölgede birçok gazetecinin hedef alındığını belirterek, devam eden çatışmalarda gazetecilerin güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin kapalı olması nedeniyle 6 gündür hiçbir yardım girişi yapılamadığını duyurdu.

Beyaz Saray, İsrail-Filistin çatışmasına dair herhangi bir "dış aktörün" çatışmayı büyütme ve derinleştirmeye istekli ve hazır olduğuna dair şu ana kadar bir belirti olmadığını bildirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Filistin'e destek eylemi düzenlendi.

Asya ülkelerinde düzenlenen gösterilerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in bebeklerin öldürüldüğüne dair iddialarını canlı yayında savunan CNN Muhabiri Sara Sidner, bu haberlerin teyit edilmediğini belirterek özür diledi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te 1 Filistinliyi öldürdüğü bildirdi.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye "destek gösterisi" düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail-Filistin çatışmasının Avrupa'nın içerisine "getirilmemesi" gerektiğini belirterek, bölgedeki çatışmanın "Avrupa'ya yönelen mültecilerde artış yaratabileceği, bunun da göçmen karşıtı güçleri harekete geçirebileceği" uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin hayatını kaybetmesine, 5 gazetecinin yaralanmasına yol açan saldırının soruşturulmasını talep etti.

Türkiye tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki halk için gönderilen bir uçak dolusu ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Filistin'e ulaştı.

Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanlardan oluşan bir konvoyu bombalaması sonucu 70 kişi öldü, 200'den fazla yaralı var.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için İslam dünyasına birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de 11 Ukrayna vatandaşının hayatını kaybettiğini, 9'undan da haber alınamadığını bildirdi.

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'da gerginliğin tırmanmasının ardından İsrail ile mevcut 3 sınır kapısından 2'sini kapatma kararı aldı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, İsrail'in Gazze'deki sivillerden 1,1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmeleri talebini "etnik temizlik ve insanlığa karşı suç" olarak tanımladı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'nin yarısının yıkımla karşı karşıya olduğunu ve ülkesinin İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmanın durması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Latin Amerika ülkelerinden Meksika, Brezilya, Kolombiya ve Venezuela'da, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterileri düzenlendi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Brian Mast, İsrail ordusunun üniformasını giyerek Kongreye geldi.

Lübnan Hizbullahı, güney sınır bölgesinde İsrail'e yönelik dört ayrı saldırıyı üstlendiğini açıklarken İsrail ordusu da Lübnan'dan gelen saldırılara tank ve top atışıyla karşılık verdiğini bildirdi.

Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nden yaralıların geçişine izin verilmesi halinde, hazır tuttukları 3 devlet hastanesinde kabul edeceklerini söyledi.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Mısır, İsrail ordusundan "Gazze halkının evlerini terk ederek güneye gitmeleri" yönündeki çağrılarına tepki gösterdi.

İsrail ordusu, Filistinli grupların elinde bulunan rehinelerin yerini belirlemek için askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "nokta operasyonları" yaptığını bildirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Direktörü Ahmed Benchemsi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kuşatmasını "açıkça savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Fas'ın birçok kentlerinde kılınan cuma namazlarının ardından İsrail saldırılarının sürdüğü Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 11 Filistinli öldü.

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Avrupa Birliğini (AB) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "katliam" yaşanmaması için İsrail'e "planlarını durdurmasını talep etmeye" çağırdı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 gündür bombalanan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgenin güneyine geçmek için akşam saat 20.00'ye kadar süreleri olduğunu söyledi.

Malta Başbakanı Robert Abela, İsrail-Filistin meselesinde Malta olarak her zaman iki devletli çözümden yana olduklarını ve halen de bunu teşvik ettiklerini söyledi.

İsrail, Çin'in, Filistin ile tırmanan çatışmalarda Hamas'ın saldırılarını tek taraflı kınamadığı için "hayal kırıklığı" duyduğunu bildirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil, Nangarhar ve Kandahar vilayetlerinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim, Gazze'deki insani krizin ağırlaşması, şiddet eylemlerinin artması ve yayılmasına karşı uyarıda bulundu.

Lübnan sınırında basın mensuplarına yönelik saldırıda 1 gazeteci öldü, 3 gazeteci yaralandı.

Çin, İsrail-Filistin çatışmasında tırmanan şiddetten kaygı duyduğunu belirterek, mevcut durumda en önemli önceliğin sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'nde insani bir krizin önlemesi olması gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçlara yol açtığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgesel konuları ve Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, düzenledikleri ortak basın toplantısında özellikle Gazze'deki sivillerin bölgeden güvenli şekilde çıkarılması ve insani koridor hakkındaki sorulara yanıt vermekte zorlandı.

Libya'nın başkenti Trablus merkezli February televizyonunun Gazze muhabiri Enğam Advan'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Hamas'ın İsrail'in kuzeyine ulaşan ve şu ana kadar, en uzun menzilli füzesini fırlattığı belirtildi.

İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail ordusuyla çatıştıklarını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kampanyası başlatacağını bildirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1799'a çıktı.

Türkiye'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için gönderdiği ikinci yardım uçağı Mısır'a ulaştı.

eyaz Saray, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinliye bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımasını "zor iş" olarak nitelendirdi.

BM'den yapılan açıklamada, "Gazze'de sivil halkın etrafındaki çember daralıyor. İsrail'in bölgeyi terk etme emrinin insani etkilerini düşünmek bile tüyler ürpertici." denildi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 9 Filistinli öldürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze şu an itibariyle mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değildir." dedi.

Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki siviller için Mısır'a gönderdiği insani yardım malzemeleri, Filistin Kızılayına teslim edilmek üzere hazırlanmaya başladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze'nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesinin tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açacağını bildirdi.

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 48 Filistinliye müdahale edildiğini açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak, Gazze'dekilerin tehcir edilmesinin "ikinci Nekbe (Büyük Felaket) olacağını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı.

Arap Birliği, İsrail'in Gazze nüfusunu sınır dışı etme "suçunu" önlemesi için BM'yi müdahaleye çağırdı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım ulaştırılması için acil insani yardım koridorları açılması gerektiğini belirtti.

İsrailli insan hakları örgütü "B'Tselem" ile Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü "İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar", İsrail'in herkesten intikam alma arzusunu uluslararası insancıl hukukla çelişen ve savaş suçu teşkil eden bir suç olarak nitelendirdi.

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Filistinli silahlı gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 7. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

İsrail'in yaş kısıtlaması getirdiği Mescid-i Aksa'da sadece 5 bin Filistinli cuma namazını kılabildi.

Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinlinin bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımasını dehşet verici olarak niteledi.

İstanbul 2 Nolu Barosu üyesi avukatlar, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde hastanelerin yatak kapasitesinin dolmak üzere, ilaç ve akaryakıtın da tükenmekte olduğu bildirildi.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, İsrail'in Gazze kuşatmasını kınadı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmünün yaşandığı belirtilerek, "Ümmet-i Muhammed olarak bize düşen, birlik ve beraberlik içinde hareket etmek, kardeşlik hukukumuzu canlı tutmak ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde onlara maddi ve manevi destek olmaktır." ifadesi kullanıldı.

BM: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde.

Yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için Filistin sınırına doğru yürüdü. Ürdünlüler yürüyüş sırasında "Gazze'yi yalnız bırakmayacağız" sloganları atarken, Ürdün güvenlik güçleri ise göstericileri sınırdan uzaklaştırmak için güç kullandı. Filistin bayrakları taşıyan Ürdünlüler, Filistin sınırına giden ana yolların kapatılmasının ardından tali yollarla sınıra ulaşmaya çalışıyor.

Putin: Rusya, İsrail ve Filistin arasında çözüm bulunması için arabuluculuk yapmaya hazır.

12:18 UNICEF: "Çocukların güvenliği için Gazze'de ateşkese ve insani koridora ihtiyaç var"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'yi hedef gözetmeksizin ağır bombardımana tutan İsrail'e açık destek veren ABD'nin, Tel Aviv yönetiminin işlediği savaş suçlarının ortağı olduğunu söyledi.

İsrail'in yaklaşık bir hafta içinde Gazze'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer olduğu belirtildi.

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu.

İsrail ordusu Gazze sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim Cumartesi gününden beri bombardıman altında tutan İsrail ordusu, bir yandan da sınıra yığınak yapıyor. AA ekibi, düzinelerce tank ve zırhlı aracın sınır bölgesine sevk edildiğini görüntüledi. Gazze tarafından ise İsrail'in saldırılarına karşılık roketler atılmaya devam ediyor.

UNICEF: Gazze'den gelen görüntüler korkunç. Kurbanlar arasında çok sayıda çocuk var. 1 milyon kişinin gideceği güvenli bir yeri yok. Bu kabul edilemez, şiddet derhal son bulmalı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, Hamas'ın rehin alarak Gazze'ye götürdüğü İsrailli bir kadının fotoğrafı "reklam amaçlı" kullanıldığı gerekçesiyle Filistinlilere ait pizza lokantasını yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentine baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına aldı.

İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri kenti boşaltmaya çağırmasının ardından yüz binlerce Filistinli Şifa Hastanesi'ne sığınmaya başladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ve yaklaşık 1,1 milyon kişiden oluştuğu belirtilen Filistinlilerden bölgenin güneyine geçmelerini istedi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisi, kentteki vatandaşlara "işgalin psikolojik savaş kapsamındaki girişimlerine aldırış etmemeleri" çağrısında bulundu.

07:17 BM, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi.

BM: İsrail ordusu, Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi

İsrail medyası, İsrail'deki güvenlik güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatı düzenleme hazırlığında olduğunu kaydetti.

05:42 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce yaralının olduğunu belirterek, acil müdahale çağrısında bulundu.

04:56 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri çocuk 4 Filistinliyi daha öldürdü.

04:38 Katar Kızılayı, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastanelerin acil tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyon dolar tahsis etti.

03:38 İsrail, Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot Yahudi yerleşim biriminde nüfusun yüzde 60'ını tahliye etti.

02:58 Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin savaşında yaşanan son gelişmeler neticesinde Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarına Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu.

02:37 İsrail, yurt dışındaki vatandaşlarına cuma günü dikkatli olma ve Filistinlilere destek gösterilerinden uzak durma çağrısı yaptı.

02:17 İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.

01:39 İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak "acil durum hükümeti" kurulmasını onayladı.

01:25 İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel-Atbaryan, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridine karşı yürüttüğü saldırılarla birlikte işlevsizleşen bakanlığının bütçesinin kamu israfı olduğu gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı.

00:44 Ürdün, Gazze'deki Filistinlilerin, Mısır'a tehcir edilmesi ve krizin komşu ülkelere ihraç edilmesine karşı uyarıda bulundu.

00:43 İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtti.

00:13 Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla kişinin temel ihtiyaçlar, su ve elektrikten yoksun olduğunu belirtti.

00:00 Beyaz Saray, İsrail Başbakanlığının sosyal medya hesabından paylaştığı "öldürülen bebek görüntülerini" teyit etmenin kendi işleri olmadığını belirterek, diğer yandan da İsrail Başbakanından gelen fotoğraflardan şüphe etmek için hiçbir nedenleri bulunmadığını bildirdi.

23:54 Hamas, uluslararası gazetelerin "İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın çocukları öldürdüğü" yönündeki iddialarından vazgeçmesinin İsrail anlatısının sahte ve yalan olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

23:42 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaşamını yitirdi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.