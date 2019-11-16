İşgalci İsrail’den katliam itirafı
Terör devleti İsrail, İslami Cihad Komutanı Ebu’l Ata’ya yönelik suikast düzenledikten sonra Gazze’de patlak veren gerilimde bir aileyi katlettiğini itiraf etti.
Haaretz gazetesinde yer alan habere göre işgalci İsrail ordusu, çarşamba gecesi Gazze’nin Deyr Belah bölgesine düzenlenen saldırıda aynı aileden 5’i çocuk 8 kişinin ölümüne dair ‘hata yaptığını’ itiraf etti. Kimliği açıklanmayan Savunma Bakanlığı yetkilisi, hedef alınan binanın boş olduğunu “düşündüklerini” söylerken, İsrail ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı. İşgal ordusunun sözcüsü Avichay Adraee, saldırının hedefinde İslami Cihad’ın önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika’nın olduğunu söylese de saldırının yaşandığı bölge sakinleri bunu reddetti.
FAKİR BİR AİLEYDİ
Haaretz’e konuşan bölge sakinleri, hedef alınan ailenin çok fakir olduğunu ve İslami Cihad ile bağlantısının olmadığını kaydetti. İsrail ordusu, 13 Kasım’da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Sevarika ailesinden 5’i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti.
ATEŞKES YERLE BİR
İslami Cihad Komutanı Ebu’l Ata’ya yönelik suikast sonrası işgal ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında başlayan çatışmalar nedeniyle ilan edilen ateşkes kısa sürdü. İsrail jetleri dün Gazze’deki İslami Cihad Hareketi’ne ait bölgeleri bombaladı. Gazze’deki kaynaklara göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Hanyunus ve güneydeki Rafah kentlerindeki Kudüs Seriyyeleri’ne ait noktaları vurdu. Bombardımanda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail ordusu, saldırıya gerekçe olarak Gazze’den fılatılan 2 roketi göstermişti.
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