İşgalci İsrail’den katliam itirafı

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre işgalci İsrail ordusu, çarşamba gecesi Gazze’nin Deyr Belah bölgesine düzenlenen saldırıda aynı aileden 5’i çocuk 8 kişinin ölümüne dair ‘hata yaptığını’ itiraf etti. Kimliği açıklanmayan Savunma Bakanlığı yetkilisi, hedef alınan binanın boş olduğunu “düşündüklerini” söylerken, İsrail ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı. İşgal ordusunun sözcüsü Avichay Adraee, saldırının hedefinde İslami Cihad’ın önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika’nın olduğunu söylese de saldırının yaşandığı bölge sakinleri bunu reddetti.

FAKİR BİR AİLEYDİ

Haaretz’e konuşan bölge sakinleri, hedef alınan ailenin çok fakir olduğunu ve İslami Cihad ile bağlantısının olmadığını kaydetti. İsrail ordusu, 13 Kasım’da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Sevarika ailesinden 5’i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti.