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Dünya

İşgalci İsrail'den katliam yemini! ''Saldırılar tüm yıl sürecek''

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana 22 bin 835 Filistinliyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 2024'te de tüm yıl boyunca devam edeceğini duyurdu.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 00:28 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den katliam yemini! ''Saldırılar tüm yıl sürecek''
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İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, işgal altındaki Batı Şeria'ya yaptığı ziyarette, ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

2024'ün "zorlu" geçeceğini ifade eden Halevi, "Gazze'de savaşta olacağız. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin." diye konuştu.

Halevi, İsrail'in kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşünden sorumlu olan ordunun bu görevi "Hizbullah üzerine baskı kurarak" gerçekleştireceğini, aksi takdirde "başka bir savaşa yol açılacağını" söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Hamas'ın askeri yapısının tamamen dağıtıldığını" öne sürerek, ordunun Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyinde de "Hamas'ın dağıtılmasına" odaklandığını söylemişti.

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