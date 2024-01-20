İşgalci İsrail'den kirli plan! Gazze kasabı Netanyahu bir kez daha yineledi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 106 gündür aralıksız devam ediyor.

NETANYAHU, "SAVAŞ SONRASI" GAZZE'NİN İSRAİL'İN KONTROLÜNDE OLMASI GEREKTİĞİNİ YİNELEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş sonrasında Gazze'nin güvenliğinin" Tel Aviv'in kontrolünde olması gerektiğini yinelediği ve bunun Filistin devletinin kurulması yönündeki taleplerle çatıştığını ifade ettiği belirtildi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, ABD merkezli CNN televizyonunun, Netanyahu'nun 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözlerin, "Filistin devletinin kurulma olasılığını dışlama" anlamına gelmediğini ABD Başkanı Joe Biden'e ilettiği yönündeki haberi yalanlandı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun, 19 Ocak'ta Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yıllardan beri izlediği ve önceki günkü basın toplantısında da dillendirdiği pozisyonunu yinelediği" aktarıldı.

Netanyahu'nun pozisyonunun, "Hamas'ın yok edilmesinin ardından, Gazze'nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmaması adına buradaki güvenlik kontrolünün tamamıyla ele geçirilmesi" üzerine kurulu olduğu, bunun da Filistin egemenliği kurulması yönündeki taleplerle çatıştığı ifade edildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Marzuk, hareketin İsrailli esirleri tutmak istemediğini ve yeni bir esir takası anlaşması arayışında olduğunu söyledi.

İtalya'nın kuzeyindeki Vicenza kentindeki bir fuara gelen İsrailli katılımcıları protesto etmek isteyen Filistin destekçileri ile İtalyan güvenlik güçleri arasında arbede çıktığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da alıkonulan Filistinli genç, İsrail askerleri tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığını ve öldürülmekle tehdit edildiğini söyledi.

İngiltere'nin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan Tel Aviv yönetimine istihbarat sağlamak için bölgede 50 gözlem uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD'de en etkili İsrail lobisi olarak bilinen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinden (AIPAC), Tel Aviv'e 14 milyar dolarlık askeri yardım paketinin Kongre'nin alt kanadından geçmesine öncülük eden Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'a yaklaşık 95 bin dolar bağışta bulunulduğu belirtildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus ile Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda 13 Filistinliyi öldürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş sonrasında Gazze'nin güvenliğinin" Tel Aviv'in kontrolünde olması gerektiğini yinelediği ve bunun Filistin devletinin kurulması yönündeki taleplerle çatıştığını ifade ettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı, İsrail'in insani yardımların ulaşmasını engellemesi sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 800 bin kişinin temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu açıkladı.

İsrail'in Hayfa kentinde savaş karşıtı bir grup Yahudi ve Arap aktivist gösteri düzenleyerek ateşkes çağrısında bulundu.

Tunus, Gazze Şeridi'nde devam eden trajedinin sona ermesi için bir an önce uluslararası baskı yapılarak ateşkesin sağlanması çağrısında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 100 günü aşkın süredir devam ettirdiği etnik temizliğin durdurulmasını istedi.

Gazze'deki esir İsraillilerin yakınları, Netanyahu'nun evinin önünde oturma eylemi yaptı

İspanya'da 100'den fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulan "Filistin'in İşgaline Karşı Dayanışma Ağı"nın (RESCOP) çağrısıyla 90'dan fazla il ve ilçede düzenlenen gösteriye yüz binlerce kişi katıldı.

Belçika: Adalet Divanı İsrail'e "Gazze'ye saldırılarını durdur" derse bunu tam destekleriz

İsrailli esir yakınından, Gazze'ye saldırıların durması ve esir takası yapılması çağrısı

Bağlantısızlar Hareketi (NAM) liderleri, Uganda'daki zirvede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulmasını isteyerek ateşkes çağrısında bulundu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 165 artarak 24 bin 927'ye, yaralı sayısı 62 bin 388'e yükseldi

BM, Gazze'de yerinden edilen 1,9 milyon kişinin yaklaşık 1 milyonunun kadın olduğunu açıkladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenlediği belirtildi

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, büyük güçlerin uluslararası sistemi korumak için İsrail'e Gazze'deki saldırılarını durdurması gerektiğini söyleme yükümlülüğü bulunduğunu kaydetti

02:15 İsrail basınına göre, Eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Gazze'deki savaşın, Hamas'ın elindeki 136 esirin ölümüyle bitmesi durumunda İsrail'in ilk kez kaybetmiş olacağını belirtti

01:02 İsrail'in, Lübnan'da Hizbullah'a bağlı Rıdvan Gücü'nün sınırdan uzaklaştırılmaması durumunda askeri operasyonun kaçınılmaz olduğunu ABD'ye ilettiği belirtildi

00:55 ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Hamas'a yönelik operasyonları devam etse de Gazze'deki sivillere zarar verilmemesinin İsrail'in sorumluluğu olduğunu belirttiği kaydedildi

00:43 ABD yönetimi, 17 yaşındaki Tevfik Hicazi adlı Filistinli Amerikalı gencin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesini "ciddi endişeyle" karşıladığını bildirdi

00:01 İngiltere İşçi Partisi lideri, Filistin devletinin Filistinlilerin hakkı olduğunu söyledi