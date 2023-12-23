İşgalci İsrail'den kültür soykırımı! Bombardımanlarla katletti

İsrail, 78 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 57'ye yükseldiğini, 53 bin 320 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ "KÜLTÜR SOYKIRIMINDA" 13 ÜNLÜ FİLİSTİNLİ YAZAR VE ŞAİR ÖLDÜRÜLDÜ

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği verilere göre İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 13 Filistinli şair ve yazarı öldürdü.

Gazze Şeridi'ne 78 gündür sürdürdüğü soykırıma varan saldırıları sırasında çocuklar, kadınlar, gazeteciler, sağlık personeli, Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları dahil sivilleri hedef alan İsrail güçleri, Filistin'in edebiyat camiasından ünlü isimleri ve ailelerini de bombardımanlarla katletti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini, mürettebatını öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini, mürettebatını öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), görgü şahitlerinin ifadelerinin İsrail ordusunun Gazze'de yaşamını yitiren 60 yaş üstü çok sayıda kişinin infaz edildiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Fransa Ulusal Meclisinin, "savaş suçu çağrısı" ile suçlanan İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib'e yaptırım uygulamayacağı bildirildi.

Fas'ta 56 kentte, 100 ayrı noktada İsrail'in Gazze Şeridi'ne iki aydan uzun süredir düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş aileler, çocukların korkularını yenmesine yardımcı olmak ve İsrail bombardımanlarının seslerini dağıtmak amacıyla Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar ediyor.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistin halkının sadece geçmişi ve şu anını değil, geleceğini de hedef aldığını belirtti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine düzenlediği saldırıdan araçlarıyla seyir halindeki gazeteciler son anda kurtuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin İsrail'in saldırıları Gazze Şeridi'ne devam ederken çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla "çabaların yoğunlaştırmak" için Katar'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

İsrail'in, İngiliz manda döneminden miras aldığı "idari tutukluluk" uygulamasını Filistinlilere karşı bir intikam aracı olarak kullandığı belirtiliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırı şeklinin Gazze Şeridi'nde insani yardımların dağıtımına engel oluşturduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant ile Gazze'deki duruma ilişkin telefonda görüştü.

İsrail ordusunun gelecek haftalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi.

06:47 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenledi.

04:11 Mısır, Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı ancak bunun, ateşkes talebini içermediği için yetersiz olduğunu belirtti.

03:44 Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, "İsrailli askerlerin direniş liderlerini öldürmek üzere oldukları" yönündeki açıklamasını, "içi boş bir tehdit" olarak değerlendirdi.

03:09 Fas'ın pek çok kentinde Filistin'e destek gösterileri yapıldı. Tanca, Kazablanka, Fes, Agadir, Vecde ve Hanifra kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

02:51 Filistin yönetimi, Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesini, geç kalınmış olsa da Gazze'deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak nitelendirdi.

02:38 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki insanların açıklıkla karşı karşıya olduğunu ve yiyecek karşılığında mallarını sattığını bildirdi.

01:30 Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılmasını" öngören karar tasarısını yetersiz bir adım olarak değerlendirdi.

00:24 Yemen'in başkenti Sana ve çeşitli kentlerde toplanan binlerce kişi, ABD'nin Kızıldeniz'deki koalisyonuna tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

00:03 Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzelileri anmak için bir araya geldi.

00:02 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.

- İSRAİL'İN 7 EKİM SONRASI GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.