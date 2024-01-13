İşgalci İsrail'den Lahey'de soykırıma pişkin savunma

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 99 gündür aralıksız devam ediyor.

İSRAİL'İN SOYKIRIM DAVASINDAKİ SAVUNMASI PİŞKİN OLDU

Katil İsrail Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamalarına karşı kendini savundu. ABD ile İngiltere'nin Yemen'deki Husileri hedef alması ise başta Batı medyası olmak üzere dünyanın algısını İsrail'in savunmasından çok Kızıldeniz'e dönmesine neden oldu. Dolayısıyla Hollanda'nın Lahey kentindeki soykırım duruşmasında İsrail'in kendini savunamaması ana gündemin arkasında kaldı. İşte İsrail heyetinin Güney Afrika'nın önceki gün yönelttiği suçlamalara karşı yaptığı pişkin savunmadan bazı örnekler:

'SAYILAR ABARTILI' YALANI

İsrail'in hukuk ekibi, suçlamaları yanıtlamak yerine Güney Afrika'ya ithamda bulundu.

Güney Afrika'nın Hamas ile yakın ilişkisi olduğunu öne sürdüler.

Gazze Şeridi'ndeki hayatını kaybedenlerin sayısının abartılı olduğunu savundular. Daha önce BM ve DSÖ gibi kuruluşlar rakamları doğrulamıştı.

İsrailli kadın esirler diye fotoğraf gösterdiler. Ancak bu kişilerin sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki dans eden İsrailli kadın askerler olduğunu belirtmediler.

İŞGALCİ KURNAZLIĞI DEVREDE

7 Ekim'deki Hamas operasyonlarının ardından İsrail'in "kendini savunma hakkı olduğunu" iddia ettiler. Ancak uzmanlara göre bölgede işgalci konumunda olan İsrail. Dolayısıyla kendini savunma hakkı söz konusu olamaz.

"İsrail ordusu aslında Gazze'deki sivilleri koruyor" şeklinde akla mantığa uymayan bir tez ortaya attılar.

Hastanelerin altında tüneller olduğu yalanını sürdürdüler, ancak yine bir kanıt sunamadılar.

"İsrail insani yardımlara izin veriyor" dediler fakat aynı gün BM'den "Yardımlar ulaştırılamıyor" açıklaması geldi.

BATI MEDYASI LAHEY'E SESSİZ

Batı medyası Lahey duruşmalarını görmezden geliyor. İsrail'in kendini savunacağı gün ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırmasıyla birlikte manşetlere Kızıldeniz çekildi.

GÖZLER ÇIKACAK KARARDA

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'na dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti. 11-12 Ocak tarihlerinde taraflar dinlendi. Şimdi gözler çıkacak kararda. Birkaç hafta içinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması kararının çıkması bekleniyor. Soykırım suçlamalarına dair karar ise daha sonra verilecek.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:35 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenlediği belirtildi.

04:59 Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanında (UAD) aleyhinde "soykırım" davası açılan İsrail'in, "insani yardım girişlerini Mısır'ın engellediği" yönündeki iddialarını kesin bir şekilde yalanladı.

03:25 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin askerin engelli hale geldiği belirtildi.

02:49 Fas'ta 56 kentte İsrail'in Gazze'de 3 ayı aşkın bir süredir devam eden saldırıları protesto edildi.

01:44 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Gazze halkının zorla yerinden edilemeyeceğini ve evlerine geri dönebilmesi gerektiğinin altını çizdi.

00:32 Gazze'de görev yapan İngiliz doktorlar, başta meslektaşları olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Londra'da düzenlenen anma törenine katıldı.

00:12 Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililerin "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin üçüncü ülkelere gönderilmesine ilişkin açıklamalarının alarm verici olduğunu belirterek, Gazze'nin demografik yapısını değiştirmeye yönelik tüm girişimlerin güçlü bir şekilde reddedilmesi gerektiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.