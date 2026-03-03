İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, Katz ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan içinde daha fazla bölgede konuşlanma yönünde talimat verdiği belirtildi.

Katz, İsrail'in işgalini genişletmesiyle Lübnan'da Hizbullah ile artan gerilim karşısında, sınırdaki İsrail yerleşimlerini korumayı amaçladıklarını öne sürdü.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırısında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı İsrail'e füze ve roket saldırısında bulunarak İran'ın misillemelerine katılmıştı.

Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır işgal ettiği bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT'TA HİZBULLAH'A BAĞLI BİR TELEVİZYON KANALI BİNASINI VURDU

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef alırken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı el-Menar TV binasını bombaladı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Dahiye'nin çeşitli noktalarına şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da İsrail'in kuzeyindeki Ramat David Hava Üssü'ndeki radarlar ve kontrol odalarının insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan gönderilen 2 İHA'nın engellendiği aktarıldı.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 52'YE, YARALI SAYISI 154'E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 21 artarak 52'ye yükseldiğini, 154 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 221 saldırı düzenlediği, 28 bin 586 kişinin zorla yerinden edildiği ve 186 merkezin geçici barınma merkezi olarak hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye, yaralı sayısının ise 154'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, sabah saatlerinde İsrail ordusunun başkent Beyrut ile güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 149 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İSRAİL ORDUSUNDAN LÜBNAN'DA 59 KÖY VE BELDEYE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldenin sakinlerine saldırı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, söz konusu beldelerin sakinlerinin evlerini terk edip en az 1 kilometre uzağa gitmeleri gerektiği kaydedilerek, boşaltılması istenen beldelerde Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceği ileri sürüldü.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRISINA İLİŞKİN DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi bahane göstererek Lübnan'ın güneyinde kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılara misilleme olarak İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.

09:16 İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a bağlı Nur Radyosu binasının hedef alındığı bildirildi.

08:47 İsrail ordusu, Tahran ve Beyrut'a eş zamanlı ve geniş çaplı hava saldırıları başlattığını açıkladı.

08:33 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yoğun saldırılar düzenledi.

07:53 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a bağlı bir televizyon kanalı binasını hedef alırken, Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.

07:46 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

04:55 İsrail ordusu, havadan ve denizden saldırılar düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidi yayımladı.

02:51 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları gerçekleştirdi.

02:41 Lübnan'daki Hizbullah ve İran, İsrail'e eş zamanlı misilleme saldırıları düzenledi.

02:35 ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki vatandaşlarına bulundukları ülkelerden "ciddi güvenlik riskleri" nedeniyle bir an önce ayrılmaları çağrısında bulundu.

01:23 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde bulunan Haret Hureyk Mahallesi'ndeki bir binaya saldırı tehdidinde bulundu.

00:42 İsrail ordusu, Lübnan-İsrail sınırının güney hattının boşaltılmasını isteyerek bölgeye yeni saldırı tehdidinde bulundu.

00:18 Lübnan'ın Paris Büyükelçisi Rabih Chaer, ülkesine havadan ve denizden saldıran İsrail'in kara saldırısı da düzenleme ihtimalinden endişe duyduğunu söyledi.