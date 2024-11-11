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Dünya

İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 23 ölü

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın doğusu ve güneyine dün düzenlediği saldırılarda 23 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 23 ölü
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Lübnan resmi ajansı NNA'da, İsrail'in dün Baalbek el-Hirmil ve Güney vilayetlerini hedef alan saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Hirmil ilçesinin Kasr beldesine düzenlenen saldırıda 5, Zigrin kasabasını hedef alan saldırıda ise 4 kişinin öldüğü ifade edildi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Baalbek ilçesinde iki katlı bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu çıkan yangının söndürüldüğü, belediyeye ait buldozerlerin yol açma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail'in Baalbek ilçesinin Serin beldesinde bir binayı bombalaması neticesinde bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Baalbek'in batısında Bidnayil kasabasındaki saldırıda ise 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kasabada bir başka evin de İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğu, saldırıda 1'i kadın 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği bir çocuğun da yaralandığı belirtildi.

Öte yandan İsrail, Lübnan'ın Güney vilayetinde Sayda ilçesindeki El-Harayib beldesinde de bir evi hedef aldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Sur ilçesinin Eş-Şehabiye beldesine düzenlenen saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

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