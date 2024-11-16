İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 4 ölü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, gece saatlerinden bu yana Sur bölgesindeki beldelere yönelik hava saldırılarını artırdı.

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA), Sur bölgesindeki Burc Rahal, Bafliye, Rimadiye, Batuliye, Mecdlezun ve Şem beldelerinin yanı sıra Rüşdiye Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Burc Rahal beldesine düzenlediği saldırıda bazı evler yıkıldı. Yıkılan evlerin enkazından 2 kişinin naaşı çıkarılırken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, Rimadiye beldesinde İsrail savaş uçaklarının bombaladığı bir evin enkazından 2 kişinin cenazesini çıkardı.

İsrail ordusuna ait bir İHA ise Sur bölgesinin kuzey girişinde bir aracı ve motosikleti hedef aldı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

