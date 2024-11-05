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Dünya

İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 5 ölü

İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

AA5 Kasım 2024 Salı 15:43 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 5 ölü
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarına devam ettiği belirtildi.

Bekaa bölgesinde yer alan Hur Taala beldesine düzenlenen hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Baalbek kentine bağlı Talya beldesini de hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Talya beldesindeki saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

- ⁠⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 3 BİN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 2 kişi öldü, 13 bin 492 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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