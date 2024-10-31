İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2024 Perşembe / 27 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,269
  • EURO
    37,3581
  • ALTIN
    3020.8
  • BIST100
    8863.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 7 ölü
Dünya

İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 7 ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Baalbek'te düzenlediği 5 hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 7 ölü
ABONE OL

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Baalbek ve yakınındaki Makne ile Türkmenlerin de yaşadığı Duris beldesine yönelik 5 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İki gündür Baalbek ve çevresindeki geniş bir alan için tahliye uyarısı yayınlayan İsrail'in, Makne'de düzenlediği saldırının tahliye uyarısı yapılmadan gerçekleştiği ve bu saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Baalbek'teki saldırılarda ise 1 kadın yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Duris'e düzenlenen saldırılarda can kaybı bildirilmezken 3 kişi yaralandı.

İsrail ordu sözcüsü Avichai Adrai, dün ve bugün X hesabından Baalbek ve çevresindeki beldeler için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Dün İsrail'in saldırı tehdidinin ardından söz konusu bölgelerdeki halk güvenli alanlara gitmek için bulundukları yerleri terk etmişti.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun dün yaptığı saldırılarında uyarı yapılan bölgelerin ötesine geçtiğini, sivil alanların hedef alındığını ve çoğu kadın ve çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise İsrail ordusunun sivillere evlerini terk etmeleri ve bulundukları beldeleri boşaltmaları yönündeki uyarısını kınayarak bunu "İsrail düşmanı tarafından işlenen suçlar serisine eklenen bir başka savaş suçu" olarak niteledi.

İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Lübnanlı yetkililer daha önceki saldırılarda zarar gören kentteki tarihi eserlerin İsrail saldırıları sonucu yok olmasından endişe ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.