27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Dünya

İşgalci İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki banliyölere gerçekleştirdiği son saldırıların bazı yerleşim yerlerinde hasara yol açtığı bildirildi.

IHA27 Mart 2026 Cuma 07:33 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı
ABONE OL

İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki banliyölere bir dizi yeni saldırı düzenledi. Saldırılar öncesinde herhangi bir tahliye uyarısının yapılmadığı belirtilirken, bazı yerleşim yerlerinde hasar meydana geldiği aktarıldı. Son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH, LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

İsrail ordusu, dün gece Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail topraklarına roket saldırısı düzenlediğini açıklamıştı. Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 20 roket fırlatıldığı belirtilerek, roketlerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarılmıştı. Bazı roketlerin ise boş arazilere düştüğü ifade edilmişti. Hayfa ve Celile bölgesinde sirenlerin çalmasına neden olan saldırıda, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı bildirilmemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da korkutan deprem: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
