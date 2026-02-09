İSTANBUL 11°C / 5°C
Dünya

İşgalci İsrail'den Lübnan'da baskın: Cemaat-i İslami yetkilisi kaçırıldı

Lübnan'daki siyasi güçlerden Cemaat-i İslami, işgalci İsrail'in ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği baskında örgütün bölgedeki sorumlularından bir kişiyi kaçırdığını açıkladı.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 09:52
İşgalci İsrail'den Lübnan'da baskın: Cemaat-i İslami yetkilisi kaçırıldı
Lübnan'daki başlıca siyasi güçlerden Cemaat-i İslami, İsrail'in ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği baskında, örgütün bölgedeki sorumlularından bir kişiyi kaçırdığını bildirdi.

Cemaat-i İslami'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece saatlerinde Nebatiye'nin Hasbaya ilçesine bağlı Hebbariye beldesine sızarak, örgütün bölge sorumlusu Atvi Atvi'yi kaçırarak bilinmeyen bir yere götürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, kaçırma eyleminin, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini hedef alan günlük ihlalleri ve saldırılarından biri olduğu kaydedildi.

Kaçırma eyleminin, bölge halkını korkutarak köylerini ve topraklarını terk etmeye zorlamayı amaçladığı belirtilen açıklamada, Lübnan hükümetinin köy ve beldelerde yaşayan sivilleri ve masum halkı koruma sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Cebel Rus bölgesinde "Cemaat-i İslami'nin önde gelen bir mensubunu gözaltına aldığını" açıkladı.

