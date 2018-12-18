İşgalci İsrail'den Mısır'a üst düzey ziyaret

Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret eden üst düzey İsrail heyeti resmi temaslarda bulundu.

İkili ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

"ARAP DÜNYASIYLA NORMALLEŞİYORUZ"

İşgalci İsrail'in Başbakanı Netanyahu dün yaptığı açıklamada," Bir Arap dünyasıyla bir normalleşme süreci içindeyiz ve bu süreç Filistinlilerle de herhangi bir diplomasi yürütmeden gelişiyor" demişti.

Netanyahu Suudi Arabistan hakkında ise, "Suudi Arabistan'da istikrar bozulursa sadece Ortadoğu'da değil tüm dünyada istikrar bozulur" diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine atıfta bulunmuştu.

UMMAN'A SÜRPRİZ ZİYARET

Arap ülkeleri ile iyileştirme sürecine devam eden Netanyahu geçtiğimiz aylarda diplomatik ilişkilerinin olmadığı Umman'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Daha sonrasında Umman, İsrail havayollarına hava sahasını kullanması için izin vermişti.