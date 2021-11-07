AA 7 Kasım 2021 Pazar 14:51 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 14:51

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Yatta beldesi kırsalında Filistinlilere saldırdığı belirtildi.

Sopalı saldırıda ikisi kadın 3 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Yahudi yerleşimciler dün de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin kabasında Filistinlilerin evlerine saldırmış, 3 kişiyi yaralamıştı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin evlerini taşlarken bölgede bulunan İsrail askerlerinin müdahale etmeyerek saldırıyı izlemesi dikkati çekmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.