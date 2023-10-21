İşgalci İsrail'den skandal ''Gazze'' çağrısı: Siviller terörist sayılacak

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

İSRAİL, GAZZE'NİN KUZEYİNİ BOŞALTMAYAN SİVİLLERİ "TERÖRİST" SAYACAK

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tutarken, Gazzeli sivillere yönelik yeni bir katliam mesajı veren bir çağrıda bulundu.

İsrail ordusu tarafından, "acil uyarı" başlığı içeren ve havadan Gazze'nin kuzeyine bırakılan kağıtlarda, bölgedeki sivilleri etnik temizlikle tehdit eden şu ifadelere yer verildi:

"Gazze Şeridi sakinlerine: Gazze Vadisi'nin kuzeyinde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır. Gazze Vadisi'nin güneyine gitmeyen ve kuzey bölgesini boşaltmamayı seçen herkes, terör örgütünün ortağı sayılarak öldürülebilir."

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken söz konusu uyarı kağıtlarının fotoğraflarını AA muhabirine değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bu kağıtlarda yazılan ifadelerin İsrail ordusuna ait olduğunu doğruladı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde halkın yaklaşık yarısı bölgenin kuzeyinde yaşıyor.

İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi'ne yönelik bir kara harekatını kesin olarak gerçekleşeceğini bildirirken, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla insanı güneye gitmeleri için günlerdir uyarıyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, dün de, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istemişti.

İsrail ordusu, bugün de Gazze'nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyarmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen yabancılar ve farklı ülkelerden vatandaşlığı bulunan Filistinliler, çıkış için günlerdir zor şartlar altında Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İtalya'nın farklı kentlerinde düzenlenen yürüyüş ve mitinglerle protesto edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "terör örgütünün ortağı sayılacağını ve öldürebileceğini" duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin son bulması ve uluslararası meşru kararlara uygun bir şekilde iki devletli çözümün uygulanması gerektiğini söyledi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, Filistin halkına destek ve dayanışma gösterisi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin hem bölgede sükunetin sağlanması hem de insani yardımlar konusunda elinden geleni yaptığını, sürekli yeni formüller geliştirildiğini ve buna devam edileceğini dile getirdi.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Eminönü Meydanı'nda başlattığı oturma eylemi sürdü.

İsrail ordusu, sınır bölgesindeki silahlı grupların saldırılarına karşılık Lübnan'ın güneyinde bazı noktaların vurulduğunu duyurdu.

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, savaşın psikolojik etkilerini azaltmak için duvar resimleri yaptı

Yunanistan'ın, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle çoğunluğu başkent Atina'da bulunan 150 noktada özel güvenlik önlemleri alacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve insani yardım konuları ele alındı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 20 kişinin hayatı kaybettiği "kilise saldırısı"nda asıl hedefinin Hamas hedefleri olduğunu savunarak ölenleri "sivil zayiat" şeklinde tanımladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in kendini savunma hakkını onayladıklarını ancak bunun uluslararası hukuk içinde uygulanması gerektiğini söyledi.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, tüm devletlerin bir an önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için seslerini yükseltmesi gerektiğini ve çatışmaların dünya barışını tehdit eder hale geldiğini belirtti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Dünya İslam Birliği (Rabıta) Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa ile Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin konuları konuştu.

Tunus'ta düzenlenen Filistin'e destek gösterisine binlerce kişi katıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ve Filistin arasındaki krizin tırmanmasını önlemek için her şeyi yapmaları gerektiğini, bu konudaki en ciddi yolun "iki halk-iki devlet" perspektifine dayanan çözüm olduğunu söyledi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya ve sivilleri öldürmeye devam ederken ülkenin kuzeyinde de Hizbullah ile gerilim yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalardan kaçan binlerce Lübnanlı okullara sığındı.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı sınır bölgelerini topçu atışı ve füzelerle vurdu.

İsrail saldırıları sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'nde kimlikleri tespit edilemeyen parçalanmış cenazeler toplu mezarlara defnediliyor.

İsrail ordusu, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yakıt verilmeyeceğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlikeler oluşturacağı uyarısında bulundu.

AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin düşmesinin ve ilişkilerin normalleştirilmesinin her zamankinden daha acil olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun, bombardıman ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyardığı, bunlardan 6'sının boşaltıldığı bildirildi.

14:06 Dışişleri Bakanı Fidan, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir." dedi.

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.

İsrailli Binbaşı David Baruch, Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından ciddi endişe duyduklarını söyledi. Lübnan sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki Kiryat Shmona kentinde AA muhabirine konuşan Binbaşı Baruch, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında karşılıklı çatışmaların yaşandığı Lübnan sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Hizbullah'ın İsrail'e karşı ikinci bir cephe açmasından çok endişeliyiz." diyen İsrailli komutan, bunun olmaması için "ellerinden geleni yaptıklarını" savundu. Hizbullah ile savaşmak istemediklerini dile getiren Baruch, şunları söyledi: Hizbullah ise bizim dikkatimizi güneydeki Gazze sınırından başka yere çekmek için mümkün olan her şeyi deniyor. Hizbullah'ın şu anda odaklandığı en büyük şey bu sanırım. Ta ki İran onlara bize savaş açmalarını söyleyene kadar. Bunun olmaması için uğraşıyoruz.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerden 210'unun ailelerine bilgi verildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk kez bir yardım konvoyunun Gazze'ye girdiğine ilişkin duyuruyu memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Refah Sınır Kapısı'nı bir an için bile kapatmadık ama sınırın Filistin tarafındaki İsrail bombardımanı insani yardımların geçişini engelledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı: Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması, yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacaktır.

İsrail basını, ABD ve Avrupa'dan bazı ülkelerin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara harekatını geciktirmesi için Tel Aviv yönetimine baskı yaptığını yazdı.

Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis, yenidoğan bebekler için gerekli ilaçların bittiğini belirterek, "Elektrik 8 saat sonra bitmiş olacak ve bu bebekler ölecek. Temiz su bile yok, yalvarıyoruz, bu bebekleri kurtarın. Ne temiz su var ne ısınma var ne mama var. Yardım acil bir şekilde gelmezse bebekler ölecek." dedi.

Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne geçen ilk yardım konvoyunun 20 tırdan oluştuğunu belirtti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşundan, Refah Sınır Kapısı'ndan gelen yardımları Gazze'nin tamamına yönlendirmesini beklediklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün sağlık malzemelerinin kısa bir süre sonra Refah Sınır Kapısı üzerinden nihayet Gazze'ye hareket edeceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Gazze'de 13 gündür devam eden çatışmalarda bildirilen ölü sayısının, 2014'te 50 gün süren çatışmalarda ölen toplam Filistinli sayısından yüzde 84 daha fazla olduğunu bildirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 352 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana 1050 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Refah Sınır Kapısı insani yardım için açıldı. Birleşmiş Milletler'e ait insani yardım tırları geçiş yapıyor.

AFP: Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım konvoyu girişi başladı.

Reuters: Refah Sınır Kapısı'ndaki yardım kamyonları geçişe hazırlanıyor.

Hamas: İlaç, tıbbi malzeme ve bir miktar gıdanın olduğu 20 tır yardım bugün Gazze'ye girecek.

Hamas'ın siyasi bürosundan Mohammad Nazzal, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırganlığını durdurması halinde Hamas'ın sivilleri serbest bırakacağını açıkladı.

Lübnan Hizbullahı, İsrail'in kuzeyindeki Margaliot bölgesi yakınındaki Hunin yerleşim yerini vurduklarını açıkladı.

ABD İsrail Büyükelçiliği: Mısır'a geçiş için Refah Sınır Kapısı'nın 10.00'da açılacağı bilgisini aldık.

İsrail ordusunun, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinden düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ünün yaralandığı belirtildi.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bin 200 konuttan oluşan 5 bin 500 binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.

06:51 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduğu belirtildi.

05:56 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

04:53 Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

03:36 İsrail'in, Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 5 merkezin boşaltılmasını istediği belirtildi.

02:28 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesine ve her ne şekilde olursa olsun sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını belirtti.

01:57 Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

01:39 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

01:25 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin tahliye edilmesini istemesine tepki gösterdi.

01:22 Avrupa Birliği (AB) ve ABD liderlerinin, 27'nci zirve toplantısı sonucunda yapılan ortak açıklamada, İsrail'in yaşadığı saldırılar karşısında kendisini savunma hakkı bulunduğu belirtilerek "Gazze'deki kötüleşen insani krizden de endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

00:57 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'linin "güvenli bir şekilde İsrailli yetkililerin elinde olduğunu" bildirdi.

00:49 Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1994 yılından beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Gauteng eyalet teşkilatı üyeleri, yürütme başkenti Pretorya'da Filistin'e destek mitingi düzenledi.

00:35 Avustralya Başbakan Anthony Albanese, İsrail-Filistin çatışması sebebiyle İsrail'i ziyaret etmeyeceğini açıkladı.

00:09 ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden İsrail yanlısı tutumu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa eden Josh Paul, "Hiçbir İsrail askeri birimi insan hakları ihlalinden suçlu bulunmadı. (Güvenlik incelemesine yönelik) Sistem işlemiyor." dedi.

00:04 İsrail'in derhal boşaltılmasını istediği Kudüs Hastanesi'nin yönetimi ve sağlık personeli hastaneyi tahliye etmeyi reddederken, Hamas'a bağlı hükümet, ikinci bir hastane katliamı konusunda uyardı.

00:00 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki sağlık sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 83 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.