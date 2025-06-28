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Dünya

İşgalci İsrail'den Sur'a İHA'lı saldırı: Lübnan'da ölü sayısı artıyor

Soykırımcı İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 21:33 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Sur'a İHA'lı saldırı: Lübnan'da ölü sayısı artıyor
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Saldırıya ilişkin haber, Lübnan haber ajansı NNA'da yer aldı.

Buna göre, İsrail'in İHA ile Sur kentinde motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'e ait İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Kuneyn beldesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda da 1 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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