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Dünya

İşgalci İsrail'den Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisine saldırı

İsrail ordusunun, Suriye ordusuna ait bilgi teknolojileri merkezlerini gece boyu hava saldırılarıyla hedef aldığı bildirildi.

AA14 Aralık 2024 Cumartesi 15:16 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisine saldırı
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İsrail ordu radyosunun haberine göre, savaş uçakları Suriye ordusuna ait 20 bilgi teknolojileri tesisini imha etti.

Habere göre, İsrail hava saldırılarında, Suriye ordusuna ait iletişim antenleri ve elektronik savaş araçlarının bulunduğu tesisler saldırıların hedefi oldu.

Teknolojik kapasiteye sahip söz konusu hedeflerin "düşman unsurların" eline geçebileceği korkusuyla İsrail ordusunca hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu, söz konusu hava saldırılarını başkent Şam, Suveyda, Lazkiye ve Tartus kentleri ile Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi dahil olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdi.

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından Baas rejimi ve Esed iktidarının çöküşe girmesiyle İsrail, Suriye'deki askeri imkanları yok etmek amacıyla yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

- İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGAL ETMESİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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