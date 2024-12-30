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Dünya

İşgalci İsrail'den Suriye'nin Kuneytra kenti için tepki çeken talep

İsrail askerleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde bulunan bir beldedeki belediye binasının boşaltılmasını istedi.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 15:10 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den Suriye'nin Kuneytra kenti için tepki çeken talep
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İsrail ordusu, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkenin güneyindeki işgalini sürdürüyor.

İşgal kapsamında, Kuneytra'nın Beas beldesinin belediye binasının boşaltılmasını isteyen İsrail askerleri, belediyede bulunan herkesi dışarı çıkarıp bina içinde arama yaptı.

Geçen hafta da Kuneytra'nın Süveyse köyü sakinleri, İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine karşı gösteri düzenlemişti. Protestolar sırasında mevzilendikleri bölgelerden kalabalığın üzerine ateş açan İsrail askerleri, 3 sivilin yaralanmasına neden olmuştu.

- İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

  • İsrail askerleri
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