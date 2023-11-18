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Dünya

İşgalci İsrail'den ''Vefa''sız saldırı! Gazze'de hastaneler artık ''harabe''

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de yaşlıların barınma ve bakımı için hizmet veren Vefa Hastanesi'ni bombalayarak bir insanlık suçu daha işledi.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 06:37 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'den ''Vefa''sız saldırı! Gazze'de hastaneler artık ''harabe''
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'ni hedef aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Gazze'nin güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi'ni bombaladı.

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Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, hastanede yaklaşık 80 yaşlı tedavi görüyordu.

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Gazze Şeridi'nde 1980 yılında kurulan Vefa Yaşlı Bakım Merkezi, yaşlıların barınması ve bakımı konusunda lider ve tek hastane olarak kabul ediliyor.

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