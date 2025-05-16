İşgalci İsrail'den yeni katliam: Gazze'de şehit sayısı artıyor

Yerel kaynaklar, saldırılar kapsamında birçok noktada sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Son saatlerdeki saldırılarda Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde 5, Gazze kentinde ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.



Daha önceki saldırılarda ise Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde 3, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 4, Refah kentinde 4 olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti.



Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren Gazze'deki hastanelere İsrail saldırılarından ölen en az 113 Filistinlinin cenazesi ulaştı.

Enkaz altında hala çok sayıda kayıp olduğu, ancak yoğun bombardıman nedeniyle sivil savunma ve sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği aktarıldı.



Filistin Sağlık Bakanlığı, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Gazze'deki hastanelere 93 ölü ve 200'den fazla yaralı getirildiğini duyurmuştu.

İsviçre merkezli ve faaliyet alanı Orta Doğu ile Kuzey Afrika olan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yayımlanan bir rapora göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları "en geniş kapsamlı ve en yıkıcı" aşamasına ulaştı.

Özellikle son dört günde onlarca katliamın işlendiği, bu sürecin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turuyla eş zamanlı gerçekleştiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar en az 53 bin 119 kişi öldü, 120 bin 214 kişi de yaralandı.

