İşgalci İsrail’den yine sivil katliam: 6 şehit

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde açtığı ateş sonucu 7 kişinin şehit olduğunu belirtti. Şehitlerinin yaşlarının 17 ila 29 arasında değiştiğini ifade eden Kudra, kalleş saldırılarda 5’i ağır 154 Filistinli’nin gerçek mermiyle yaralandığını aktardı. Kudra, yaralananlardan 50’sinin çocuk, 10’unun kadın olduğuna işaret etti. Batı Şeria’da yapılan gösteriler de ise İsrail askerlerinin saldırısı sonucu 3 Filistinli yaralandı. Filistinliler 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor. İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı 30 Mart’tan bu yana 200’den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.