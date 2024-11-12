İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2024 Salı / 11 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3829
  • EURO
    36,527
  • ALTIN
    2865.62
  • BIST100
    9211.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'e ağır darbe! Çok sayıda asker öldürüldü
Dünya

İşgalci İsrail'e ağır darbe! Çok sayıda asker öldürüldü

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde 10 İsrail askerine kurulan pusuda ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.

AA12 Kasım 2024 Salı 13:33 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'e ağır darbe! Çok sayıda asker öldürüldü
ABONE OL

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, 10 İsrail askerinin Cibaliya'nın El-Kasasib semtinde girdikleri bir evin, büyük bir patlayıcıyla havaya uçurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kurulan pusuda ölen ve yaralanan askerlerin olduğu ifade edildi.

Pusuda ölen askerlerin, İsrail ordusunun bugün öldüğünü açıkladığı askerlerle aynı kişiler olup olmadığı henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, bu sabah, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistin direniş gruplarıyla yaşanan çatışmalar sırasında 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Kfir Tugayı'na bağlı Şimşon Taburu'ndan 4 İsrail askerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldüğü bilgisi verilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.