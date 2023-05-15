İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6603
  • EURO
    21,4244
  • ALTIN
    1274.24
  • BIST100
    4640.25
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

İşgalci İsrail'e ait bir İHA düştü

İşgalci İsrail ordusuna ait olduğu açıklanan bir insansız hava aracı (İHA) Batı Şeria'da düştü.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:37 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'e ait bir İHA düştü
ABONE OL

İsrail ordusu Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Sky Rider tipi bir İHA'nın Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm Mülteci Kampı'nda düştüğü belirtildi.

Düşen İHA'nın çevreye dağılan parçalarının toplandığı ve bilgilerin sızması konusunda endişe bulunmadığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Söz konusu İHA'nın düşüş nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusu bu tür İHA'ları genellikle bilgi toplamak ve saha hareketlerini izlemek için kullanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.