İşgalci İsrail'e gözdağı: Füze ve İHA gücümüz hala hazır ve güçlü

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, 12 gün süren savaşta verilen kayıplara rağmen İran'ın zaferle çıktığını vurgulayarak, "Bu dayatılmış savaşta bazı komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve vatandaşlarımızı kaybettik. Ancak bu mücadeleyi kazandık. Düşmana ağır zarar vererek hedeflerine ulaşmasını engelledik. Füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitemiz hala güçlü ve operasyonlara hazır" dedi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, başkent Tahran'da Kara Kuvvetleri'nin üst düzey komutan ve yetkilileriyle bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada İsrail'i sert sözlerle hedef alan Hatemi, İran'ın savunma gücüne ve halkın direnişine dikkat çekti. Hatemi, "Siyonist rejim, azılı ve tanıdık bir düşman. İran halkına yönelik zulmünü 12 günlük dayatılmış savaşta bir kez daha açıkça gördük. Bu rejimin henüz 80 yıla ulaşmayan ömrü boyunca, başka ülkelere yönelik saldırılarında da, son iki yılda Gazze Şeridi'nde de defalarca barbarlık ve vahşetini sergilediğine tanıklık ettik" dedi.

"ORDUMUZUN CESARETİYLE BU MÜCADELEYİ KAZANDIK"

Hatemi, savaşta verilen kayıplara rağmen, İran'ın bu savaştan zaferle çıktığını vurgulayarak, "Bu dayatılmış savaşta bazı komutanlarımızı, bilim insanlarımızı ve vatandaşlarımızı kaybettik. Ancak Allah'ın yardımı, halkın direnişi ve ordumuzun cesaretiyle bu mücadeleyi kazandık. Düşmana ağır zarar vererek hedeflerine ulaşmasını engelledik. Füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitemiz hala güçlü ve operasyonlara hazır. Ateşkesin ilan edildiği son ana kadar saldırılarımızı sürdürdük. Savunma sanayiinde, bilim ve teknoloji alanlarında her zamankinden daha kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA GÜCÜMÜZÜ ARTIRMA KARARLILIĞINDAYIZ"

İran'a yönelik düşmanlığın temelinde dini ve milli değerlere bağlılık ile bilimsel ilerlemenin yattığını söyleyen Hatemi, "Bugün silahlı kuvvetlerimiz ve ordunun dört ana birimi, bilim ve teknoloji alanında daha hızlı bir şekilde ilerliyor. Savunma gücümüzü artırma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DÜŞMAN ASLA KÜÇÜMSENMEMELİ"

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, "Bir tehdit ihtimalini bile yüzde yüz tehdit olarak değerlendirmeliyiz" sözünü hatırlatan Hatemi, düşmanın asla küçümsenmemesi gerektiğini söyledi. Hatemi, "Düşman, sisteme zarar vermek amacıyla çeşitli komplolar peşindeydi. Ancak halkımız, örnek bir birlik ve beraberlikle bu girişimlere güçlü bir yanıt verdi. Milletin, silahlı kuvvetlerle ve yöneticilerle sergilediği dayanışma sahada büyük bir irade ortaya koydu" şeklinde konuştu.