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Dünya

İşgalci İsrail'e karşı harekete geçtiler! AB ülkesinden yaptırım talebi

Belçika Federal Meclisinde temsil edilen ve koalisyon ortağı olan Ecolo ve Groen (Yeşil) partileri, işgalci İsrail'in Filistinlilere saldırıları ve yasa dışı işgalinin cezasız kaldığını belirterek, yaptırım uygulanmasını istedi.

AA11 Mayıs 2021 Salı 21:45 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 21:56
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Ecolo ve Groen partilerinin ortak açıklamasında, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'yı korumaya yönelik uluslararası hukuka rağmen burada Filistinlilere birçok kez sert müdahalede bulunduğu, bu müdahalelerde yüzlerce Filistinlinin yaralandığı hatırlatıldı.

"İsrail'in yasa dışı işgali ve saldırılarına yaptırımlarla cevap verilmelidir." ifadesi kullanılan açıklamada, yaptırımların hem uluslararası düzeyde hem de Belçika tarafından ikili düzeyde uygulanması talep edildi.

Açıklamada, İsrail'e karşı uluslararası toplumdan gelen yumuşak tepkilerin sonuç vermediği vurgulandı ve "İsrail'in dokunulmazlığı sona ermeli." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin tanınmasını desteklediğini vurgulayan partilerin ortak açıklamasında, şu görüşlere yer verildi:

"İsrail ile yasa dışı işgal edilen toprakları birbirinden ayırma politikasına inanıyoruz. İşgal politikasına ortak olmuş İsrailli karar vericilere yaptırım uygulanması ve (Yahudi) yerleşimcilerin ürünlerinin ithalatının yasaklanması etkili baskı yaratabilir. İkili anlaşmaların hepsinde İsrail ile işgal edilen topraklar arasında ayrım yapılması gerekmektedir."

İki parti, işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren şirketlerin listesinin BM tarafından çıkarılması gerektiğinin, "işgalde suç ortaklığının" sonlandırılmasının şart olduğunun altını çizdi.

150 sandalyeli Belçika Federal Meclisinde toplam 21 milletvekiliyle temsil edilen Ecolo ve Groen partileri, 7 partinin oluşturduğu Belçika federal hükümetinde de koalisyon ortağı konumunda.

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