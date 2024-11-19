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Dünya

İşgalci İsrail'e peş peşe darbe! Hayati hedef vuruldu

Irak merkezli İslami Direniş Örgütü, İsrail'in güneyindeki 'hayati bir hedefe' insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı. Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İsrail ordusuna yönelik bir dizi yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu.

IHA19 Kasım 2024 Salı 07:19 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'e peş peşe darbe! Hayati hedef vuruldu
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Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e Irak merkezli İslami Direniş Örgütü'nden misilleme geldi. Örgütten yapılan açıklamada, İsrail'in güneyindeki "hayati bir hedefe" insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Filistin ve Lübnan halklarına destek amacıyla yapıldığı belirtilen saldırının görüntüleri ise İslami Direniş Örgütü'ne yakın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İSRAİL'DEN BMGK VE IRAK'A ÇAĞRI

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) ve Irak hükümetini Irak'taki İran destekli grupların saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. BMGK Başkanlığı'na yazdığı mektupta İslami Direniş Örgütü'nün İsrail'e çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini hatırlatan Saar, "Irak hükümeti, uluslararası hukuk uyarınca topraklarının diğer uluslara yönelik saldırılar için bir üs olarak kullanılmasını önlemekle yükümlüdür" dedi. Saar, "Bu bağlamda, İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ve kendisini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH: GÜNEY LÜBNAN VE TEL AVİV'DE İSRAİL ORDUSUNA YÖNELİK YENİ SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Hizbullah, Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İsrail ordusuna yönelik bir dizi yeni saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail güçlerinin bir dizi misilleme saldırısı ile vurulduğunu duyurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Khiam kasabasında bulunan İsrail askerlerinin Hizbullah güçleri tarafından hedef alındığı belirtildi. Lübnan'ın güneyindeki Aalma ech Chaab köyü yakınlarındaki İsrail askerlerinin intihar dronu filosu ile vurulduğu kaydedilen açıklamada, "Tel Aviv kentinde ise, detayları daha sonra açıklanacak olan hassas askeri noktalara nitelikli saldırı dronları ile hava saldırısı yapıldı" ifadeleri kullanıldı. İsrail'den saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH TEL AVİV'E FÜZE SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Hizbullah son olarak Tel Aviv'e yönelik füze saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Yerleşim bölgesine düşen bir füze parçası ise yangına neden olmuştu.

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