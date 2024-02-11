İşgalci İsrail'e 'Refah' uyarısı: Tarif edilemez bir insani felakete yol açar

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 128. gününde sürüyor.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ BORRELL, İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRISIYLA İLGİLİ UYARISINI YİNELEDİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "tarif edilemez bir insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, "AB'ye üye birçok ülkenin, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının tarif edilemez bir insani felakete ve Mısır ile ciddi gerilimlere yol açacağı yönündeki uyarısını yineliyorum." ifadesini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi, müzakerelerin yeniden başlatılmasının, kan dökülmesini engellemenin tek yolu olduğunu vurguladı.

Borrell, dün de İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "feci sonuçlara yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.

- İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI SİNYALLERİ



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen yüz binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

03:26 İsrail savaş kabinesinin, Refah kentine yönelik olası kara operasyonu için kente sığınan yüzbinlerce Filistinlinin tahliyesine yönelik "alternatifler" üzerinde çalıştığı bildirildi.

02:55 İsrail polisi, başkent Tel Aviv'deki hükümet karşıtı gösteride 11 kişiyi gözaltına aldı.

02:12 İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs'ün kuzey batısındaki Beddu beldesinde Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

00:58 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Kızılayı'nın 2 personelinin İsrail'in bombalı saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin dayanışma mesajı paylaştı.

00:27 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmasının "tarif edilemez bir insani felakete yol açacağı" uyarısında bulundu.

00:15 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı'na bağlı El-Emel Hastanesi'ndeki ambulansların anahtarlarını çaldığı belirtildi.

- GAZZE'DEKİ SON DURUM

İsrail, Hamas'ın sunduğu her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifini reddetmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış Filistinlilerin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını vermişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.