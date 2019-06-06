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İşgalci İsrail’e Nobelli boykot 

Nobel ödüllü Profesör George Smith’in öncülük ettiği 20 bilim insanı, işgalci İsrail’in Filistinli çocuklara yönelik zulmüne dikkat çekmek için, Temmuz ayında Tel Aviv’de düzenlenecek Fizik Olimpiyatları’na katılmama kararı aldı.

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Terör devleti İsrail’in işgalci kimliğini teşhir eden bir hamle de bilim insanlarından geldi. Aralarında 2018 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan George P. Smith, Kudüs Üniversitesi Matematik Profesörü Emmanuel Farjoun ve Fransa Bilimsel Araştırmalar Direktörü Catherine Goldstein da yer aldığı 20 bilim insanı, yayımladıkları açık mektupla, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Temmuz ayında düzenlenecek Uluslararası Fizik Olimpiyatları’na katılmayacaklarını duyurdu. 

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN 

Dünyaca ünlü bilim insanları tarafından imzalanan açık mektupta, Olimpiyatlara katılarak İsrail’in Filistin topraklarını işgaline katkı sunulmayacağı belirtildi ve “Akademisyenler olarak Filistinli çocukların okul ile eğitimlere erişimini kısıtlayan işgal uygulamalarına dikkat çekmek istiyoruz” denildi. 200 Filistinli çocuğun İsrail ordusu tarafından hapse atıldığı kaydedilen açıklamada, “Gazze’ye yönelik abluka Filistinlilerin yaşamını kısıtladığı gibi başka bir yerde eğitim görmelerine de imkan vermemektedir” ifadeleri kullanıldı. 

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