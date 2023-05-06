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Dünya

İşgalci İsrail'in Bakanı Ben-Gvir'den insanlık dışı niteleme: Pahalıya mal olacak

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Mart'ta öldürülen üç Filistinlinin cenazelerinin teslim edilmesini, 'pahalıya mal olacak bir hata' olarak nitelendirdi.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 01:46 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in Bakanı Ben-Gvir'den insanlık dışı niteleme: Pahalıya mal olacak
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Ben-Gvir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "güçlü ve saldırgan" bir güvenlik politikasına öncülük etmek için geç olmadığını, önderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin, İsrail hükümeti yönünü bu minvalde değiştirinceye kadar mecliste hükümet kararları lehine oy kullanmaktan kaçınmaya devam edeceğini belirtti.

İsrailli aşırılıkçı Bakan Ben-Gvir, "İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Aslanların İni üyelerinin cesetlerini iade etme kararı, bize pahalıya mal olacak bir hatadır." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, perşembe günü partisinin milletvekillerinin, hükümet koalisyonunun bir parçası olmasına rağmen hükümet kararları lehinde oy kullanmaktan kaçınacağını duyurmuştu.

İSRAİL, NABLUS'TA ÖLDÜRÜLEN 3 FİLİSTİNLİNİN NAAŞINI TESLİM ETMİŞTİ

İsrail güçlerinin, 12 Mart'ta Nablus kenti yakınlarındaki saldırısında, 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, "Nablus'ta çıkan silahlı çatışmada", 3 Filistinlinin öldürüldüğünü, bir kişinin de gözaltına alındığını belirtmiş, olayda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığını bildirmişti.

"Aslanların İni" isimli Filistinli silahlı grup, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail güçlerinin öldürdüğü 3 kişinin, grubun mensubu olduğunu duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Sivil İşler Genel Kurulu, İsrail'in, söz konusu 3 Filistinlinin cenazelerini teslim ettiğini açıklamıştı.

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