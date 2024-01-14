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Dünya

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da 1 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde farklı noktalara düzenlediği baskınlarda, 1 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

AA14 Ocak 2024 Pazar 00:34 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in Batı Şeria'da 1 Filistinli yaralandı
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, askeri araçlar ve buldozerler eşliğinde Cenin kentindeki mahallelere baskın düzenledi.

Sinema Kavşağı, El-Harrube Mahallesi, El-Battıha Kavşağı ile Cenin Mülteci Kampı'nın çevresinde İsrail güçleriyle Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri, "Cenin" ve "El-Emel" hastaneleri çevresine de baskın düzenledi ve bir ambulansı durdurarak arama yaptı.

İnsansız hava araçları (İHA) kent semalarında uçuş yaparken buldozerler de yollara ve altyapıya zarar verdi.

Cenin'in güneyindeki Arrabe beldesinde bacağından gerçek mermiyle yaralanan 1 Filistinli hastaneye kaldırılırken, 2 kişi de darbedildi.

İsrail güçlerinin daha önce, Batı Şeria'da bulunan El-Faria Mülteci Kampı ile İzna beldesine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra Batı Şeria'daki askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı, kent, belde ve kamplara yönelik saldırı ve baskınlarını artırdı.

  • Cenin baskın
  • İsrail güçleri
  • Filistin yaralı

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