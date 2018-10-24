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İşgalci İsrail'in şehit ettiği 17 yaşındaki Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

İşgalci İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında şehit ettiği 17 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

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İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında şehit ettiği 17 yaşındaki Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.
 
İsrail askerlerinin yaraladığı 17 yaşındaki Filistinli şehit oldu
Genç yaşında şehit düşen Muntasır Muhammed İsmail el-Baz için Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlenen cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.
 
Baz'ın naaşı, Eş-Şuheda Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi
 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 17 yaşındaki Baz'ın dün El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak şehit olduğunu açıklamıştı. 
 
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Tubas'ta şehit düşen gence veda
Tubas kentinin Tammun beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle göğsünden vurularak şehit olan 23 yaşındaki Filistinli Muhammed Beşarat'ın cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
 
Tammun el-Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan Beşarat'ın naaşı belde kabristanına defnedildi. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.
 
Cenin kentindeki sağlık kaynakları, İsrail askerlerinin, Tubas kentinin Tammun beldesinde açtığı ateş nedeniyle göğsünden vurulan ve ağır yaralanan 23 yaşındaki Filistinli Muhammed Beşarat'ın şehit olduğunu bildirmişti.

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