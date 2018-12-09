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İşgalci İsrail askerleri 'arbedede vuruldu' dediği engelli Filistinliyi arkadan vurmuş

İşgalci İsrail askerlerinin, 'arbede sırasında vuruldu' denilen engelli Filistinliyi, kendilerinden metrelerce uzakta, arkadan vurduğu görüntüler ortaya çıktı.

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Filistin'de yayın yapan Fajer TV, salı günü Batı Şeria'nın Tulkerem şehrinde İsrail askerleri tarafından başından vurularak şehit edilen 23 yaşındaki Muhammed Husam Habali'nin vurulma anına ilişkin bir video yayınladı.

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına ait videoda, şehit edilen Muhammed'in de aralarında bulunduğu bir grup Filistinlinin İsrail askerlerinin mahalleye düzenlediği baskını protesto ettiği görülüyor.

Videoda, göstericiler İsrail güçlerinin kendilerine doğru gelmesi üzerine bölgeden uzaklaşıyor.

Görüntülerde, yürümek için zaman zaman elindeki değnekten destek alan, yerel medyada zihinsel engelli olduğu bilgisi yer alan Muhammed'in, protestocu grupla bölgeden uzaklaştığı sırada, arkası dönükken İsrail askerleri tarafından vurulduğu an yer alıyor.

İsrail askerlerinin, kendilerinden metrelerce uzaktaki Muhammed'i başından gerçek mermiyle vurması sonucu, Filistinli genç yere düşüyor.

Filistinli kaynaklar, başından vurulan Muhammed'in hastaneye ulaşmadan yolda şehit olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu ise 4 Aralık Salı günü, Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde başından vurularak şehit edilen Muhammed'in, "arbede sırasında vurulduğunu" açıklamıştı.

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