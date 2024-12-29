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Dünya

İşgalci İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyinde ceset sayısı arttı

Katil İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinde enkaz altından çıkarılan cesetlerin sayısı 17'ye yükseldi.

AA29 Aralık 2024 Pazar 21:24 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in çekildiği Lübnan'ın güneyinde ceset sayısı arttı
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Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hıyam beldesinde saha ve kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin Hıyam'ın Doğu Mahallesi'nde 4, Hapishane Mahallesi'nde de 1 enkaz altında kalmış cesede ulaştığı aktarıldı.

Cesetlerin, Mercayun Devlet Hastanesine götürüldüğü bildirildi.

Beldede arama saha ve arama çalışmalarının üçüncü haftasına gireceği 30 Aralık itibarıyla tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun hava ve kara saldırılarının Hıyam'da büyük bir yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açtığına vurgu yapıldı.

İsrail ordusu 11 Aralık'ta Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmuş, Lübnan ordusu da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ile ABD koordinasyonunda İsrail'in çekildiği beldenin çevresinde konuşlanmaya başlamıştı.

Beldede daha önce 12 ceset çıkarıldığı açıklanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu zaman zaman hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri havaya uçurarak ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

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