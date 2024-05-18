İşgalci İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 8 kişi yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistinli silahlı direniş gruplarının da bulunduğu Cenin'e "savaş uçağı"yla saldırdığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda bir Filistinlinin öldüğünü, 8 yaralının da bölgedeki hastaneye nakledildiğini aktardı.

Sosyal medyada, Cenin Mülteci Kampı'nda güçlü bir patlamanın meydana geldiği görüntüler paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 505'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli silahlı direniş gruplarının da bulunduğu Tulkerim ve Cenin gibi kentlere günlerce süren kuşatma ve baskınlar düzenliyor. İsrail'in sivil altyapıyı tahrip ederek çekildiği baskınlarda sivil can kayıpları da yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da özellikle 7 Ekim'den sonra Filistinli silahlı grupların peşinden gittiği bahanesiyle insansız hava aracı (İHA) saldırılarına başvuran İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da savaş uçağı kullandığını normalde açıklamıyor.