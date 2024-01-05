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Dünya

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha katletti

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1 gazeteciyi daha öldürdüğü açıklandı.

AA5 Ocak 2024 Cuma 18:09 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha katletti
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki Şifa Tıp Kompleksi'ne uyguladığı kuşatma sırasında yaralanan gazeteci Ekrem Şafii'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Şafii'nin, Filistin basın ajansı Safa'ya çalıştığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 107'ye yükseldiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, yaşamını yitiren gazetecinin ailesine ve yakınlarına taziye mesajı verildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

  • gazeteci ölümü
  • İsrail saldırısı
  • Gazze Şeridi

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